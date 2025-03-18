О планах строительства новой автодороги и восстановлении аэропорта в Тургайском регионе рассказал депутат Мажилиса Парламента Берик Бейсенгалиев, сообщает Тengrinews.kz.

Берик Бейсенгалиев. Фото: пресс-служба Мажилиса

Как отметил депутат, Национальный курултай в Бурабае стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития страны. На нем Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание инфраструктурным проектам, в том числе развитию Тургайского региона.

По словам Берика Бейсенгалиева, этот край, имеющий богатую историю и культурное наследие, долгие годы оставался в стороне от крупных инфраструктурных инициатив. Однако теперь ситуация меняется. Одним из важнейших решений стало поручение Главы государства о строительстве автомобильной дороги, которая соединит Астану с Транскаспийским международным транспортным маршрутом через Аркалык, Тургай и Иргиз.

"Тургайский регион – священное место, имеющее большое историческое и духовное значение для казахского народа. Регион является не только родиной великих сыновей нашего народа Ахмета Байтұрсынұлы и Міржакыпа Дулатұлы, но и считается золотой колыбелью духовности и культуры страны. Однако сложная логистическая ситуация и слабая транспортная инфраструктура изолировали Тургай от соседних регионов, затруднив передвижение населения, что отразилось на качестве их жизни”, - отметил Бейсенгалиев.

Новая дорога - новый импульс для региона

По словам депутата, реализация масштабного проекта позволит сократить расстояние между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это не только улучшит логистическую доступность Тургая, но и даст мощный толчок развитию местной экономики, предпринимательства и сельского хозяйства.

Народный избранник подчеркнул, что вопрос о необходимости строительства автодороги Центральный Казахстан – Запад был одним из самых актуальных и именно поэтому его первый депутатский запрос в Парламенте касался строительства данной магистрали. По словам парламентария, реализация этого проекта значительно облегчит поездки для местного населения, увеличит объем грузоперевозок и создаст новые рабочие места.

"Эта дорога особенно важна для жителей отдаленных сел. К примеру, село Акшыганак Жангельдинского района Костанайской области и поселки Нура, Мамыр Актюбинской области расположены недалеко друг от друга. Однако из-за отсутствия качественной транспортной инфраструктуры зимой здесь трудно проехать из-за снега, а весной и осенью – из-за грязи и гололеда. Строительство автодороги улучшит связь между населенными пунктами и повысит качество жизни людей", - отметил он.

Кроме того, магистраль окажет положительное влияние не только на Тургайский регион, но и на Костанайскую, Актюбинскую, Акмолинскую, Мангистаускую, Атыраускую области и область Улытау. Соединение этих регионов прямым транспортным коридором позволит снизить расходы на перевозки и усилит экономические связи.

Возрождение авиационного сообщения

Еще одной важной инициативой, озвученной на курултае, стало восстановление аэропорта в Аркалыке и строительство нового аэровокзального комплекса. По словам депутата, это решение открывает перед регионом новые перспективы.

Здание аэропорта в Аркалыке /Фото из архива "НГ"

"Сегодня в Аркалык ходят поезда из Астаны и Костаная, но воздушное сообщение позволит значительно сократить время в пути. Это особенно важно для экстренных поездок – будь то визиты к врачам или деловые вопросы фермеров, которым необходимо оформлять документы. Кроме того, не секрет, что фермеры Амангельдинского и Жангельдинского районов не имеют возможности вовремя выезжать в областной центр для оформления документов, что негативно сказывается на их бизнесе. Авиаперелеты способствовали бы решению этих проблем", - пояснил мажилисмен.

Он подчеркнул, что улучшение транспортной доступности напрямую скажется на экономике региона. Тургайский край славится своими пастбищами и природными ресурсами, и благодаря развитию инфраструктуры местная продукция сможет оперативно поставляться в другие регионы страны.

Будущее Тургая: новый этап развития

Вопрос развития моногородов, в том числе Аркалыка, поднимался неоднократно, и сейчас он выходит на новый уровень. Как отметил депутат, внимание Главы государства к Тургайскому региону – это не просто разовое решение, а последовательная и системная работа, направленная на устранение регионального дисбаланса.

"Президент не раз говорил, что сильные регионы – это основа национальной экономики. Именно поэтому сегодня акцент делается на развитие отдаленных территорий, улучшение их транспортной и социальной инфраструктуры. В этом смысле Тургайский край получает реальный шанс на возрождение", - резюмировал Берик Бейсенгалиев.

Читайте также:

За 20 млн тенге государство планирует выкупить у частника то, что осталось от аэропорта в Аркалыке

Депутат - акимату области: «Кому нужно восстановление аэропорта в Аркалыке?»