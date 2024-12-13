Вопрос прозвучал сегодня, 13 декабря, на совместном заседании постоянных комиссий Костанайского областного маслихата. Депутаты обсуждали проект бюджета на 2025-2027 годы, представленный им постатейно.

Фото из архива "НГ"

В расходах на транспорт исполнительная власть предлагает запланировать средства на разработку ПСД для "Строительства терминала в аэропорту города Аркалык, с автономной котельной".

- А нужен ли вообще этот ремонт аэропорта в Аркалыке? - задала вопрос депутат Александра СЕРГАЗИНОВА. - Я во время недавней поездки туда общалась с населением, в том числе с предпринимателями. Они целесообразности не видят. Говорят, к нам два поезда ходит и они полупустые. Кто и куда будет летать?

Кадр из видеотрансляции

- Нельзя забывать о перспективном развитии южного региона области, - ответила заместитель акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА, - и на уровне республики подход такой. Восстановить аэропорт в Аркалыке — поручение правительства.

Сергазинова заметила, что тогда, видимо, исполнительная власть не очень хорошо работает с местным сообществом, раз люди негодуют по поводу неоправданных затрат.

- Только ПСД будет за счет местного бюджета, деньги на строительство придут из республиканского, - дополнила Мусагазина, - планируются маршруты Аркалык - Астана, Аркалык-Костанай. И они будут субсидироваться. Так что не думаю, что люди будут негодовать.

Напомним, что на сессии 8 ноября депутаты одобрили выделение из бюджета более 20 млн тенге на выкуп из частной собственности того, что осталось от аркалыкского аэропорта.