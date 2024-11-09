Точнее - от аэровокзала. Взлетная полоса, самолетный перрон уже были переданы акиматом города управлению пассажирского транспорта. Теперь оно запрашивает средства на приобретение зданий, земельного участка. И это - знак того, что аэропорт все-таки намерены оживить.

Вопрос о выделении средств рассматривался депутатами областного маслихата на сессии 8 ноября и накануне, на заседании постоянных комиссий.

- А что вы там покупаете за такие деньги: арматуру и куски бетона? Оценка есть? - спросил депутат Нурбол БАЙЗИРОВ.

Вопрос он адресовал заместителю руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Алмазу ЕСЕНЖОЛОВУ, который и назвал сумму, планируемую для выкупа, - 20, 7 млн тенге. На вопрос депутата ответил, что оценка, безусловно, есть, а выкупать будут здание аэровокзала площадью 4 700 кв. м и земельный участок 2 га.

Если все это станет собственностью государства, то следующий шаг - разработка проектно-сметной документации на восстановление объекта.

- Это планируется сделать на средства областного бюджета, - дала пояснения депутатам заместитель акима области Гульбарам МУСАГАЗИНА, - а в дальнейшем финансирование на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования будем просить в республике.

В итоге депутаты одобрили запрашиваемую сумму. А «НГ» дополнительно в управлении пояснили: хоть здание аэровокзала и в аварийном состоянии, но все же восстанавливать его с нуля не придется.

- Здание обследовали, - сказал заместитель руководителя управления Булат СЕЙДАХМЕТОВ, - фундамент нормальный, колонны вполне можно использовать, еще кое-что, во всяком случае не о новом строительстве речь.

Фото из архива "НГ"





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