Министр транспорта РК Марат КАРАБАЕВ в 2023 году на встрече с населением комментировал реконструкцию костанайского аэропорта и рассказывал о том, что снизить цены на билеты можно, только развивая конкуренцию. Отмечал: "Если будет инфраструктура, тогда будут и новые маршруты". Что изменилось за год?

12 сентября Марат Карабаев вновь встретился с костанайцами. На этот раз министра спросили - планируется ли ремонт аэропорта в Аркалыке?

- Ремонт не планировался, - ответил Карабаев. - Мы обсуждали этот вопрос с акимом области. На следующей неделе я отправлю в ваш регион представителей РГП "КазАэроНавигация". Возможно, мы примем решение, чтобы в следующем году отремонтировать аэропорт. Это еще не окончательное решение, пусть специалисты посмотрят. Потому что там аэровокзальный комплекс маленький, его нужно сносить и новый строить. А на взлетно-посадочную полосу, по информации областного акимата, придется потратить 7 млрд тенге. Если это так, то можно поддержать этот проект и отремонтировать. Но, мне кажется, этого мало.

Карабаев отметил: нужно еще посмотреть, какие борты сможет принимать отремонтированный аэропорт Аркалыка. Потому что маленьких самолетов в Казахстане мало и ради них тратить деньги на ремонт всего аэропорта не будут.

Как сообщил министр, отвечая на вопросы корреспондента "НГ", из 20 существующих в стране аэропортов отремонтированы 8. Среди них и аэропорт Костаная. Правда, тут ремонт прошел не без проблем. К примеру, предусмотренный проектом телетрап до сих пор не работает.

- Как вы знаете, в 2023 году был реализован проект по строительству нового зала прилета, - рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Олжас НУРГАЛИЕВ. - К сожалению, подрядчик нам попался недобросовестный. В целом все строительные работы он выполнил. Телетрап в Костанай был доставлен, персонал был обучен работе с ним. Но на данный момент между субподрядчиком и генподрядчиком идут судебные тяжбы. Там вопрос в 100 млн тенге, которые поставщику трапа не заплатил наш генподрядчик. Из-за этого мы не можем подписать акт ввода. У нас также идут тяжбы с генподрядчиком, он признан недобросовестным участником госзакупок. Нам обещали, что долг закроют до 1 октября. Тогда мы подпишем все бумаги и телетрап заработает.

В прошлом году министр Карабаев отмечал, что 100 бортов для 20-миллионного населения Казахстана - это мало. В 2024 году их стало на 8 больше, а до конца года должны прибавиться еще 4 борта.

- Кроме того, если у нас есть две крупные авиакомпании, Scat и Air Astana, то сейчас мы привлекаем третьего незовисимого игрока - вьетнамскую компанию Sovico, которая ведет переговоры о выкупе Qazaq Air, - отметил Карабаев. - То есть, мы ремонтируем аэропорты, привлекаем новые компании, что позволит увеличить конкуренцию и, как следствие, снизит цену авиабилетов.

Вариантов, куда бы улететь из Костаная, по-прежнему не так уж много. По данным Олжаса Нургалиева, из нашего аэропорта в неделю отправляется 31 рейс, что на 50% больше по сравнению с прошлым годом. Директор аэропорта уточняет - 12 рейсов в Алматы и 15 рейсов в Астану. В Шымкент можно было улететь только летом, поскольку осенью не набралось достаточного количества пассажиров. Еще есть субсидируемый рейс в Туркестан от Qazaq Air.

При этом Марат Карабаев не считает, что цены на авиабилеты слишком высокие.

- Иначе у нас бы не было такого бурного роста пассажиропотока в 20%, такого нет ни в одном другом виде транспорта, - аргументировал министр. - Авиация - единственная, кто так быстро растет. Утверждение о том, что высокие цены не позволяют людям летать, неверно. Потому что статистика говорит об обратном. Я уже неоднократно говорил, что мы не регулируем цену на билеты. Они формируются, исходя из цены топлива, затрат на обслуживание борта. Все это в валюте. Если посмотреть по расстоянию, сравнить с европейскими странами, цена у нас не сильно отличается. Безусловно, уровень жизни там выше, но там и конкуренция другая.

Год назад министр Карабаев, говоря о стоимости билетов, ссылался на рост зарплат сотрудников авиакомпани и подорожавшее авиатопливо.

Тогда же он заявлял, что к 2025 году количество самолетов должно вырасти до 145-ти. Чтобы достичь этой цели, в следующем году авиапарк страны должен обзавестись еще 32 бортами, что кажется не совсем реалистичной задачей.

Фото Георгия ГОВОРОВА и Олега ПАКА