В этом году в костанайском аэропорту проводят масштабную реконструкцию. Общую площадь аэропорта увеличили с 5230 до 8720 кв.м., построили новый зал прилета, смонтировали телескопический трап для вылетающих и прилетающих пассажиров. Продолжаются работы по расширению парковки для стоянки самолетов. Корреспондент "НГ" поинтересовался - зачем тратить огромные средства, если наша воздушная гавань не пользуется большим спросом? Ведь пока никто не говорит, что после завершения строительных работ из Костаная увеличится количество рейсов. На вопрос ответил министр транспорта РК Марат КАРАБАЕВ. Сегодня, 25 ноября, он провел в Жастар сарайы встречу с населением Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

- Это вопрос о том, что первично, ведь если будет инфраструктура, тогда будут и новые маршруты, - сказал Карабаев. - Сейчас я вам конкретно не скажу какие будут маршруты по Костанаю. Но, в целом, чтобы понимание было, у нас в Казахстане 5 авиакомпаний. Учитывая, что FlyArystan в структуре Air Astana, а "Южное небо" в структуре Scat, то фактически у нас даже три авиакомпании. Третья это Qazaq Air. У этих компаний в сумме 100 самолетов. Было 87, но в этом году еще 13 купили. Теперь в целом кресло-мест увеличилось и сейчас одновременно могут лететь 14 500 человек. Но использование воздушного пространства пассажирской авиацией увеличивается за год на 27%. Нужно признать, что нам не хватает самолетов, чтобы удовлетворить потребности населения. 100 самолетов для 20 000 000 казахстанцев это мало.

По словам министра в 2024-2025 годах количество самолетов должно вырасти до 145. Министр убежден, что с ростом количества бортов, вырастет и количество доступных направлений.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Другой вопрос, что сейчас мы обсуждаем продажу казахстанской авиакомпании иностранной авиакомпании, - добавил министр. - Пока не могу назвать кто является потенциальным покупателем и детали сделки. Но одно из требований - это когда завершится продажа Qazaq Air, у нее должны быть новые борты. То количество бортов, которое мы обсуждаем, это сопоставимо для того, чтобы по Казахстану открыть новые маршруты, в том числе из Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

Корреспондент "НГ" отметил - билеты на самолеты не пользуются большим спросом у казахстанцев, так как у наших авиакомпаний очень высокие цены на билеты.

- Действительно в обществе часто обсуждают, что у нас дорогие билеты, мы это признаем, - сказал Марат Карабаев. - Принятие мер для снижения цен - это развитие конкуренции. Есть три главных игрока. Но если говорить о снижении стоимости... Посмотрите насколько выросли зарплаты (сотрудников авиакомпаний - "НГ"), посмотрите, примерно 30% стоимости билета это затраты на авиатопливо, насколько оно подорожало. Все это влияет на ценник. Стоимость билетов не регулируется, это международная практика. Так что мы можем помогать развитию конкуренции, чтобы в Казахстане было три сильных игрока. Сейчас Qazaq Air хоть и отдельная авиакомпания, но у него всего 5 бортов. Как он может конкурировать? Вот когда у него будет 50 бортов - это существенно повлияет на цену билетов.