Участок расположен в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией на реке Желкуар, сообщает informburo.kz со ссылкой на АО «НК «ҚазАвтоЖол».

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В связи с резким потеплением и интенсивным таянием снега, в Костанайской области 16 марта произошёл перелив воды через автомобильную дорогу республиканского значения KZ 10-05 "Подъезд к с. Мариновка", девятый километр. Протяжённость участка перелива составляет около 40 метров, глубина воды – до 10 см.

- Участок расположен в нейтральной зоне между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на реке Желкуар (Суходол). Из-за отсутствия мостового перехода на этом участке перелив происходит ежегодно. На месте перелива организовано круглосуточное дежурство, установлены сигнальные столбики. Для обеспечения безопасности задействованы две единицы спецтехники и три специалиста. Ограничений движения по автодороге на текущий момент нет, – говорится в сообщении.

В связи с расположением участка в нейтральной зоне ведутся переговоры с Российской Федерацией о совместном строительстве мостового перехода, пояснили в компании.

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