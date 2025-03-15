Он озвучил эту мысль на IV заседании Национального курултая 14 марта.

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- В каждом областном центре нужно создать центры реабилитации и развития особенных детей, включая детей с аутизмом, - сказал Токаев. - К сожалению, количество детей с таким диагнозом стремительно увеличивается во всем мире, и Казахстан не исключение. Благодаря участию спонсоров и Фонда «Қазақстан халқына» определенные подвижки в этом нужном деле имеются. Правительству и акимам следует активизировать данную работу.

Напомним, 23 февраля в Костанае открыли Центр для детей с аутизмом в здании бывшего бизнес-колледжа по адресу ул. Пушкина, 179. Миссию центра для детей с аутизмом тогда озвучила директор фонда "Қамқорлық қоры" Арайлым ЕРКИНОВА:

- Мы знаем, что родители детей с аутизмом ждут эти центры, потому что их дети хотят общаться, играть и дружить со сверстниками. Порой у них это не получается. Но они могут научиться этому в нашем центре.

Комната робототехники в Центре для детей с аутизмом в Костанае / Фото из архива "НГ"

Центр запущен при финансовой поддержке единого оператора благотворительности группы компаний АО "Самрук-Қазына" - фонда Samruk-Kazyna Trust.

- В Казахстане каждый ребенок с особыми потребностями должен иметь возможность получить полноценное образование, - сказал Токаев на Курултае. - Это принципиальный вопрос. Поэтому до конца текущего года надо разработать новый закон, регулирующий комплексную поддержку детей с особыми потребностями.