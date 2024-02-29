Центр для детей с аутизмом в здании бывшего бизнес-колледжа по адресу ул. Пушкина, 179 в Костанае торжественно открыли 28 февраля.

Комната робототехники в новом Центре

Миссию центра для детей с аутизмом лаконично выразила директор фонда «Қамқорлық қоры» Арайлым ЕРКИНОВА:

- Мы знаем, что родители детей с аутизмом ждут эти центры, потому что их дети хотят общаться, играть и дружить со сверстниками. Порой у них это не получается. Но они могут научиться этому в нашем центре.

Ожидается, что центр будет принимать 200 детей в день. Он запущен при финансовой поддержке единого оператора благотворительности группы компаний АО «Самрук-Қазына» - фонда Samruk-Kazyna Trust.

«Умные» швейные машинки в швейной мастерской

Внутри здания - множество комнат. Кабинетами их назвать трудно, это скорее целые миры, прохождение которых напоминает этапы видеоигры. Каждый уровень точечно нацелен на конкретную трудность ребенка и призван помочь подопечному ее решить. Комнаты оснащены новейшим оборудованием и технологиями, созданными специально для детей с аутизмом. Среди них - столярная мастерская с безопасными инструментами, зал с led-светильниками и прожекторами для проекции разных природных условий, швейная мастерская с «умными» машинками, которые могут сами сшить логотип для изделия по запросу ребенка, и комната робототехники. В последней аким области Кумар АКСАКАЛОВ, принявший участие в церемонии открытия центра, помогал воспитателям, подсказывая посетителям ее задачу:

- В комнате робототехники они могут любую модель собрать под свое представление о жизни.

Мастер следит за безопасностью ребёнка в столярной мастерской

Арт-терапевт Мария КИМ рассказала корреспонденту «НГ» о методе «Несуществующие животные». Терапия чем-то напоминает тест Роршаха, но здесь изображение для анализа рисуют сами дети, после чего изучает его не тестируемый, а терапевт.

- Данная методика подходит как для детей, так и для взрослых, - поясняет преподаватель. - Она проверенная и очень надежная. Рисование несуществующих животных позволяет выявить те процессы, которые скрыты, находятся на бессознательном уровне. Вот даже если вы захотите, вы можете прийти порисовать, я вам смогу дать краткий психологический портрет. Мне важно знать, что находится внутри ребенка, его особенности, характер, сильные и слабые стороны, страхи, уровень тревожности. Могу с помощью анализа силы нажатия карандаша определить, тревожен ли ребенок. Тонкая линия будет свидетельствовать о слабости характера. Толстая линяя говорит не о силе, но о скрытой тревожности, внутренних напряжениях, страхах. Размер и расположение нарисованного животного на листе показывает самооценку. Если это маленькое животное, заниженная самооценка. Если оно располагается посередине, нормальная самооценка. Если высоко на листе, завышенная самооценка. Также арт-терапия «Несуществующие животные» помогает выявить проблемы в социализации и коммуникации. Вот в данном случае ребенок говорит, что у животного совсем нет друзей. Мы с ребенком это обсуждаем. Естественно, в нетравматичной, комфортной для него форме.

Стулья с шумоподавлением для тревожных детей

Открытие Центра для детей с аутизмом в здании бывшего бизнес-колледжа анонсировал ещё экс-аким области Архимед МУХАМБЕТОВ в 2021 году. Здание начали ремонтировать в 2023-м. Когда оно было заброшенным, представляло собой настоящую проблему: служило местом для вандализма и ночёвки бомжей, на что в сети многократно жаловались люди.

Но заброшка не просто мозолила глаза: в 2017 году местные жители опасались случайно провалиться в четыре открытых колодца на территории бывшего бизнес-колледжа, а в 2021 году к непристойным графити добавилась реклама наркотиков.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА