Об этом в своем Instagram-аккаунте 12 июня сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Перед этим он посетил заброшенное и разрушающееся здание на улице Пушкина, 179, на состояние которого в прессе и соцсетях не раз жаловались жители Костаная.

Аким области посетил бывший бизнес-колледж / Фото из Instagram

11 июня там побывал корреспондент «НГ» - читатели газеты в очередной раз просили прояснить судьбу капитального здания, загаженного и опасного. Выбитые окна, выдранные вместе с проемами двери, выломанные лестничные перила. Просторную двухэтажку при этом облюбовали подростки для общения, о чем свидетельствуют испещренные надписями, рисунками и рекламой наркотиков стены. Судя по лежанкам из всякого хлама, бомжи там тоже обретаются.

Фото Галины КАТКОВОЙ

В декабре 2019 года на запрос «НГ» о том, что будет с этим объектом, отвечал заместитель акима Костаная Ануарбек Касимов. Сообщал, что здание находится на балансе ГККП «Ясли-сад № 44 отдела образования Костаная». Передано в доверительное управление с правом выкупа через 7 лет. Доверительный управляющий - Азамат Жусупов. По договору он обязан был отремонтировать здание и создать дошкольную организацию на 280 мест. В связи с невыполнением обязательств акиматом ведется работа по расторжению договора.

Так сегодня упраздненное учебное заведение выглядит изнутри / Фото Галины КАТКОВОЙ

Теперь власти извещают о том, что после ремонта в здании разместится Центр для детей с аутизмом и другими ментальными проблемами, а также Центр активного долголетия для пенсионеров. Об источниках финансирования говорится предельно коротко - в рамках исполнения двух инициатив первого президента.

Фото Галины КАТКОВОЙ