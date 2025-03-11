Гражданские иски по возмещению материального и морального ущерба 80 жителям области с ранее осужденной Шехерезады Исиной рассматривал городской суд. В июле прошлого года Исину признали виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet и назначил 6 лет лишения свободы.

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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55298

- Гражданка И. в 2017 году зарегистрировалась в качестве независимого предпринимателя международной компании «К», деятельность которой запрещена на территории Республики Казахстан. Достоверно зная о незаконной деятельности организации, под прикрытием интернет торговли, руководила структурным подразделением финансовой пирамиды, - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. - В результате противоправных действия с 2017 по 2022 годы в деятельность финансовой пирамиды вовлечено свыше 126 лиц и 130 миллионов тенге. В процессе рассмотрения уголовного дела, пострадавшими лицами предъявлены гражданские иски на общую сумму 70 миллионов тенге.

Исина иски от потерпевших не признала, пояснила, что истцами приобретался товар, соответственно, ущерб не причинен. Однако суд не принял ее доводы, так как ранее суд признал ее виновной в совершении уголовного правонарушения.

- Суд учитывает, что ущерб истцам причинен именно от преступной деятельности ответчика и третьих лиц по гражданскому делу, которые находились в прямом подчинении ответчика, - говорится в пресс-релизу. - Каждый из третьих лиц по делу исполнял свою преступную роль в схеме деятельности финансовой пирамиды. Поэтому их действия находятся в причинно-следственной связи с возникшими для истцов, как потерпевших лиц, последствиями.

Суд удовлетворил иски 80 истцов частично и постановил взыскать материальный ущерб с Исиной в общей сумме 70 млн тенге.

Решение суда еще не вступило в законную силу.