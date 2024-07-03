Гражданка Исина зарегистрировалась независимым представителем международной компании по интернет-торговле Qnet. Согласно материалам дела, с августа 2017 года по сентябрь 2022 года на территории Костанайской области она привлекла в компанию обманным путём сбережения 94 граждан на общую сумму более 86 000 000 тенге, что является особо крупным размером.

Иллюстративное фото pixabay.com

Фото: pixabay.com

Судом установлено, что подсудимая "руководила структурным подразделением финансовой пирамиды, координируя действия, направленные на её рекламирование, привлекая граждан обманным путем к участию в финансовой пирамиде, оказывая им помощь при получении кредитов в банках второго уровня".

Как сообщила пресс-служба областного суда, подсудимая вину не признала, просила ее оправдать. Потерпевшие просили иски удовлетворить, наказание оставили на усмотрение суда.

Санкция ст. 217 ч.3 п. 2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность, суд не установил и назначил Исиной наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 5 лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Расследование началось в 2023 году. Оно должно было пополнить список завершенных дел по финансовым пирамидам - тогда уже состоялись приговоры по компаниям Hermes, «Рассвет», Sincere Systems, Innova Gold, World Business Consulting, а конкретно в Костанае - по филиалам Antares и Finiko.

Qnet уже появлялась в Костанайской области - в 2011-2012 и в 2018 годах.