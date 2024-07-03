Привлекла 86 млн тенге - Приговор по делу о финансовой пирамиде Qnet вынесли в Костанае
Диас СУЛЕЙМЕН
Гражданка Исина зарегистрировалась независимым представителем международной компании по интернет-торговле Qnet. Согласно материалам дела, с августа 2017 года по сентябрь 2022 года на территории Костанайской области она привлекла в компанию обманным путём сбережения 94 граждан на общую сумму более 86 000 000 тенге, что является особо крупным размером.
Иллюстративное фото pixabay.com
Судом установлено, что подсудимая "руководила структурным подразделением финансовой пирамиды, координируя действия, направленные на её рекламирование, привлекая граждан обманным путем к участию в финансовой пирамиде, оказывая им помощь при получении кредитов в банках второго уровня".
Как сообщила пресс-служба областного суда, подсудимая вину не признала, просила ее оправдать. Потерпевшие просили иски удовлетворить, наказание оставили на усмотрение суда.
Санкция ст. 217 ч.3 п. 2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность, суд не установил и назначил Исиной наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 5 лет.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Расследование началось в 2023 году. Оно должно было пополнить список завершенных дел по финансовым пирамидам - тогда уже состоялись приговоры по компаниям Hermes, «Рассвет», Sincere Systems, Innova Gold, World Business Consulting, а конкретно в Костанае - по филиалам Antares и Finiko.
Qnet уже появлялась в Костанайской области - в 2011-2012 и в 2018 годах.
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