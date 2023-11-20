На брифинге 17 ноября заместитель руководителя департамента экономических расследований Ерлан БИТАНОВ сообщил, что большая часть потерпевших - из Житикары и Рудного. До конца года планируется окончить производство по этому делу и передать его в суд.

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- Люди по-прежнему поддаются уговорам. В последнее время сталкиваемся с тем, что вкладывают не только свое все до последнего, но кредиты берут, - сказал Битанов, - потерпевших сотни, тысячи. Как правило, среди них нет экономически грамотных людей, бизнесменов, которые знают, что 100-200% годовых, лежа на диване, никогда не получишь. Организация финансовых пирамид - вид мошенничества, карается в уголовном порядке по статье 217 УК РК.

Надо понимать, что наказание при этом не означает возврат денег потерпевшим. Если удается возместить им финансовые потери, то лишь малую часть.

По статистике Агентства финансового мониторинга РК, за 9 месяцев этого года в производстве его подразделений были дела в отношении организаторов 35 финпирамид, окончены в отношении 34-х. Было выявлено около 9 500 вкладчиков, 4 500 из которых признаны потерпевшими.

- На сегодня в других регионах на стадии ознакомления подозреваемых с результатами расследований - перед передачей дел в суд - находятся материалы по финпирамидам B2B Jewelry, Chia Tai Tianqing, Finiko, - сказал Битанов. - В целом ущерб только по оконченным уголовным делам, касающимся деятельности финансовых пирамид, составил около 4 млрд тенге, возмещение - всего 6,4%. Потому что деньги по их поступлении организаторам пирамид выводятся в офшоры через схемы незаконного криптообмена. Сложно вернуть их обратно в страну.

В текущем году, по словам спикера, в РК состоялись приговоры по пирамидам Hermes, «Рассвет», Sincere Systems, Innova Gold, World Business Consulting, в Костанае - по филиалам Antares и Finiko.

Сейчас в производстве ДЭР по Костанайской области дело в отношении филиала финпирамиды Qnet, которое планируют окончить до конца года. Кстати, эта организация не первый раз проявляется в нашей области - в 2011-2012 годах, в 2018-м она уже собирала деньги.

Битанов сказал, что департамент ведет превентивную разъяснительную работу среди граждан. В департаменте имеются телефоны доверия - 53-60-50 и 53-60-26.

Кроме того, Агентство финансового надзора разработало систему Alimap, позволяющую проводить ликвидацию аккаунтов компаний с признаками финансовых пирамид.



