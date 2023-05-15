Приговор в отношении 36-летней Ольги ТРОПАНЕЦ огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 15 мая. Она обвинялась в создании финансовой пирамиды Antares, в деятельность которой, по версии обвинения, было вовлечено 97 граждан Казахстана.

Изначально на скамье подсудимых, помимо Тропанец, были еще Гульшат Жетписпаева и ее брат Чингиз Кемельбаев. Но вскоре они попали в разряд свидетелей, потому что дали признательные показания и сотрудничали со следствием.

Ольга Тропанец весь судебный процесс пыталась доказать, что финансовую пирамиду создала именно Жетписпаева. Впрочем, это указано и в обвинительном заключении, где сказано, что на счета Тропанец, Жетписпаевой и Кемельбаева поступило 46 628 428 тенге, что является особо крупным размером. Из этих средств на счет Тропанец поступил 21 728 473 тенге. Материальный ущерб причинен 33-м жителям Костанайской области.

В прениях, которые прошли 2 мая, гособвинитель Дюсен ШАКИРОВ сообщил, что сумма ущерба увеличилась до 49 млн 395 тысяч 269 тенге. И попросил признать Тропанец виновной.

- Прошу назначить 6 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония-поселение) и отсрочить отбывание наказания на 5 лет, - сказал гособвинитель. - Тропанец также не имеет права занимать должности в сфере предпринимательской деятельностью в течение 5 лет. И должна выплатить ущерб солидарно с Жетписпаевой и Кемельбаевым.

Ольга Тропанец сразу сообщила суду, что вину полностью не признает. Она запретила СМИ использовать свое изображение с самого первого слушания. В прениях выступала со слезами на глазах.

В последнем слове, с которым Ольга Тропанец выступила сегодня, 15 мая, она отрицала свою вину и просила наказать реально виновных людей.

- Моя жизнь превратилась в ад, когда закрылась компания Antares, - сказала Тропанец в последнем слове. - Каждое утро я просыпалась и думала - что делать дальше? В Antares я поверила так же, как и куча других обманутых вкладчиков, я такая же потерпевшая, как они. Я знала, что создатель компании - Алекс Рихтер, на деле им оказался некий Жировский, который находится в федеральном розыске более 9 лет. Я призываю всех потерпевших подать иски в суд, я могу помочь в поимке реальных организаторов пирамиды.

Суд признал Ольгу Тропанец виновной и назначил ей 6 лет лишения свободы в колонии-поселении с отсрочкой на 5 лет.

Безальтернативное наказание - Судья разъяснил приговор по делу о финансовой пирамиде Antares



Судья Мерей АМАНЖОЛОВ пояснил, что вина Ольги Тропанец "нашла свое объективное подтверждение".



- Вы руководили подразделением компании, которая занималась извлечением выгоды, - пояснил судья. -Деяния квалифицированы правильно. В редакции от 2021 года по вашей статье не предусмотрено альтернативное наказание, вам назначена колония-поселения. Статья предусматривает от 5 до 10 лет. Вам назначено 6 лет, потому что у вас трое малолетних детей и сейчас вы ждете четвертого. Суд дает вам отсрочку на 5 лет. Вы должны погасить сумму ущерба солидарно с Жетписпаевой и Кемельбаевым.

Последние фигурировали в уголовном деле, но перешли в статус свидетелей. Это не распространяется на руководителя финансовой пирамиды, коим признали Тропанец. Весь процесс она доказывала, что была тамадой, а руководила Жетписпаева, это есть на видео с мероприятий Antares.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней. - Вы руководили подразделением компании, которая занималась извлечением выгоды, - пояснил судья. -Деяния квалифицированы правильно. В редакции от 2021 года по вашей статье не предусмотрено альтернативное наказание, вам назначена колония-поселения. Статья предусматривает от 5 до 10 лет. Вам назначено 6 лет, потому что у вас трое малолетних детей и сейчас вы ждете четвертого. Суд дает вам отсрочку на 5 лет. Вы должны погасить сумму ущерба солидарно с Жетписпаевой и Кемельбаевым.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ