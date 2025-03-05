Депозиты казахстанцев стали сокращаться. Агентство по регулированию и развитию рынка рассказало о причинах снижения их объемов, передает Tengrinews.kz.

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По информации АРРФР, в целом депозиты резидентов в депозитных организациях в январе уменьшились на 2,1 процента до 40,4 триллиона тенге.

- Депозиты юридических лиц снизились на 2,3 процента до 18,3 триллиона тенге, депозиты физических лиц - на 2,0 процента до 22,1 триллиона тенге. Снижение депозитов обусловлено сезонными факторами, а также переоценкой валютных депозитов, - говорится в сообщении.

Депозиты в нацвалюте за месяц снизились на 2,4 процента - до 31,2 триллиона тенге, в инвалюте – на 1,4 процента, до 9,2 триллиона тенге.

- В результате уровень долларизации на 1 февраля 2025 года составил 22,7 процента, незначительно увеличившись с 22,5 процента на начало 2025 года, - уточнили в информации.

При этом указали, что средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в нацвалюте небанковских юрлиц в январе составила 14,1 процента (в декабре 2024 года – 14 процентов), по депозитам физлиц - 13,5 процента (в декабре 2024 года - 13,2 процента).

Напомним, в феврале 2025 года казахстанские банки пересмотрели ставки по депозитам, реагируя на изменения в финансовой политике страны



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55178