В феврале 2025 года казахстанские банки пересмотрели ставки по депозитам, реагируя на изменения в финансовой политике страны, передает Finratings.kz со ссылкой на данные Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Как сообщает КФГД, рост базовой ставки, произошедший в конце прошлого года, оказал наибольшее влияние на несрочные вклады, что привело к очередному пересмотру условий в банковском секторе.

Новые условия по депозитам

С начала декабря 2024 года десять банков повысили ставки по несрочным вкладам. В феврале три из них снова пересмотрели условия, в результате чего средняя ставка по этому сегменту выросла с 14,2% до 14,5%. В отличие от несрочных депозитов ставки по срочным и сберегательным вкладам изменились незначительно. В депозитах с возможностью пополнения банки в основном сохранили прежний уровень доходности, за исключением одного финансового учреждения, которое увеличило ставку на 0,1 процентного пункта. В сегменте вкладов без возможности пополнения два банка повысили ставки в среднем на 0,5 п.п.

Банки вводят новые краткосрочные депозиты

На фоне изменений в финансовой системе некоторые банки изменили стратегию, предложив вкладчикам новые депозитные продукты. Теперь, помимо долгосрочных вкладов, они предлагают депозиты на 3, 6 и 12 месяцев с более высокими ставками, что делает их более привлекательными для клиентов.

Как инфляция влияет на сбережения?

Инфляция в Казахстане в январе 2025 года составила 8,9%, снизившись по сравнению с январем 2024 года, когда она достигала 9,5%. Такое снижение в сочетании с растущими ставками по депозитам повышает реальную доходность вкладов в тенге.

При этом гарантия со стороны КФГД продолжает делать банковские вклады надежным инструментом для сохранения капитала. Вкладчики ожидают дальнейших изменений: Национальный банк Казахстана 7 марта 2025 года примет очередное решение по базовой ставке, что может повлиять на дальнейшую политику банков по депозитам.