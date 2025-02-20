Гульнара КАЛЬМАГАМБЕТОВА живет в частном доме № 26 по ул. Тәуелсіздік. Рядом ИП «Айткужинов» строит многоквартирный жилой дом, периодически стрела башенного крана проходит над соседним участком. Женщина считает, что это опасно и незаконно.

Кадр из видео

Дом расположен на территории микрорайона Арай, против утверждения ПДП которого выступали в суде местные жители. Кальмагамбетова присутствовала на процессах в качестве слушательницы. В суде, в частности, обсуждали и ситуацию с краном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

- Пытаются из дома выжить, но я его не отдам! - говорит Гульнара.

Она жаловалась в акимат области, антикоррупционную службу и прокуратуру, но все обращения перенаправили в акимат Костаная.

В итоге проблемой занялся департамент по ЧС. В конце января его сотрудники провели внеплановую проверку в отношении субподрядчика, который занимается экплуатацией башенного крана ТОО «SERVICE CLEAN LINE», установленного по ул. Каирбекова, 79.

- На предприятии организована система производственного контроля, назначен инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией. за содержанием грузоподъёмных кранов и за безопасным производством ими работ по перемещению грузов, - сообщил в ответе на запрос "НГ" руководитель ДЧС по Костанайской области Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ. - По фотографиям, имеющимся в материалах обращений Кальмагамбетовой, видно, что стрела башенного крана действительно находится над жилым домом, однако груз, перемещаемый данным краном, находится в пределах шестой перекладины первой секции стрелы. Расстояние между перекладинами - 1,3 м, то есть груз перемещается на расстоянии 7,8 м от башни крана. Перемещение груза происходит на территории строительного участка, а не над перекрытиями жилого дома.

В ответе отмечается: согласно п. 419 «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъёмных механизмов» РК, перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается. Но при этом, согласно этим же правилам, перемещение стрелы крана над жилым домом не запрещается.

- Согласно ст. 802 КоАП РК, основанием для возбуждения дела об административном правонарушении является наличие достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения. В данном случае признаки административного правонарушения не усмотрены. Башенный кран установлен законно и эксплуатируется согласно действующим правилам, - пояснил руководитель ДЧС.