В Казахстане новая налоговая реформа вступит в силу с 1 января 2026 года. До этого времени бизнесу необходимо подготовиться к нововведениям. Об этом в интервью Tengrinews.kz рассказал вице-премьер-министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Фото: Иван Сухоруков/Tengrinews.kz

"Мы планируем, что с 1 января 2026 года реформа вступит в силу. До 1 июля ее должен рассмотреть Парламент. После того как Глава государства подпишет, полгода останется до вступления в силу. Это время для бизнеса, для подготовки", - сказал Жумангарин.

Вице-премьер-министр заявил, что до этого времени будет проводиться интенсивная работа и консультации с бизнесменами.

"Сейчас шесть групп создано. Их возглавляют вице-министры финансов, экономики. Одну я сам лично возглавляю. Мы все регионы объедем, со всем бизнесом встретимся. Все предложения возьмем, в том числе и по дифференцированной ставке НДС. Очень много предложений сейчас возникает, и после этого окончательное решение будем принимать.

Я думаю, парламентарии постоянно на контакте со своими избирателями, многие из них бизнесмены. В Парламенте есть партия бизнесменов. Поэтому мы с ними будем очень много консультаций проводить", - заверил он.

Жумангарин предпупредил, что 2026-й и 2027-й могут стать годами больших экономических потрясений для Казахстана.

"Мы должны к ним быть готовы. В финансовом плане мы должны быть устойчивой страной. Поэтому жизненно важно реформу провести в этом году законодательно, а в следующем году стартовать", - заявил вице-премьер-министр.

Напомним, недавно правительство Казахстана планировало повысить ставку НДС до 20%. В Костанае планируемым изменениям особенно возмутились представители малого бизнеса. Они не раз подчеркивали, что налоговые нововведения неизбежно приведут к повышению цен для конечного потребителя. Бизнесмены обращали внимание и на то, что помимо ставки планирют также снизить порог для постановки на учет в качестве плательщика НДС.

Следом февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает озвученную правительством ставку НДС завышенной и предложил сделать ее дифференцированной. И 10 февраля вице-министр национальной экономики Азамат Амрин озвучил предложения правительства по установлению дифференцированных ставок. Предлагается сделать общеустановленную ставку НДС в 16 процентов, полность освободить от НДС производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей – назначить промежуточную ставка в размере 10 процентов.