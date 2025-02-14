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Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки

14 февраля 2025, 21:00 |  Общество

Рейс из Антальи в Астану был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эрзурума из-за драки между пассажирами на борту, передает Tengri Travel.

Фото - depositphotos.com/MassimoParisi

Инцидент произошел около 02:00 ночи, когда спор между двумя гражданками Казахстана и иностранной парой перерос в физическое столкновение.
 
По информации очевидцев, конфликт начался с вербальной перепалки, однако вскоре стороны начали проявлять агрессию, что привело к потасовке. Экипаж самолета принял решение немедленно сообщить о происшествии диспетчерам, после чего пилот запросил разрешение на экстренную посадку в ближайшем аэропорту - им оказался аэропорт Эрзурума.
 
После приземления на борт поднялись сотрудники полиции, которые задержали всех четверых участников конфликта – трех женщин и одного мужчину. В целях безопасности их разделили и отправили в разные медицинские учреждения для прохождения осмотра, после чего доставили в полицейский участок.
 
По предварительной информации, задержанные написали друг на друга заявления о причинении вреда. Полиция ведет разбирательство, выясняя все обстоятельства инцидента.

В то же время экипаж авиалайнера, оставив на земле нарушителей порядка, продолжил рейс и благополучно направился в Астану.

В аэропорту Астаны нам сообщили, что самолет прибыл на 4 часа позже запланированного времени.

- Была задержка: самолет прилетел в 8:04, а должен был 3:55 по местному времени, - рассказали в воздушной гавани.

Напомним, в Костанаской области в последнее время произошло как минимум два ЧП с самолетами: наказали пилотов перевернувшегося в прошлом году близ Аркалыка самолета санавиации,  там же  другой самолет санавиации совершил жесткую посадку. Пилоты отделались легкими ушибами.