Рейс из Антальи в Астану был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эрзурума из-за драки между пассажирами на борту, передает Tengri Travel.

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Инцидент произошел около 02:00 ночи, когда спор между двумя гражданками Казахстана и иностранной парой перерос в физическое столкновение.

По информации очевидцев, конфликт начался с вербальной перепалки, однако вскоре стороны начали проявлять агрессию, что привело к потасовке. Экипаж самолета принял решение немедленно сообщить о происшествии диспетчерам, после чего пилот запросил разрешение на экстренную посадку в ближайшем аэропорту - им оказался аэропорт Эрзурума.