Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Рейс из Антальи в Астану был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эрзурума из-за драки между пассажирами на борту, передает Tengri Travel.
Фото - depositphotos.com/MassimoParisi
В то же время экипаж авиалайнера, оставив на земле нарушителей порядка, продолжил рейс и благополучно направился в Астану.
В аэропорту Астаны нам сообщили, что самолет прибыл на 4 часа позже запланированного времени.
- Была задержка: самолет прилетел в 8:04, а должен был 3:55 по местному времени, - рассказали в воздушной гавани.
Напомним, в Костанаской области в последнее время произошло как минимум два ЧП с самолетами: наказали пилотов перевернувшегося в прошлом году близ Аркалыка самолета санавиации, там же другой самолет санавиации совершил жесткую посадку. Пилоты отделались легкими ушибами.
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