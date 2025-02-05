Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области в своем телеграм-канале. В ведомстве отмечают, что жесткая посадка произошла в условиях сильного бурана в 1,5 км от Аркалыка, вблизи аэропорта.

Кадр из видео спасателей

- Самолет санитарной авиации АН-2, следовавший рейсом Костанай – Аркалык, совершил жесткую посадку, - сообщает ДЧС. - На борту находились четыре человека: два пилота и два врача. Сразу после поступления сигнала о происшествии на место были оперативно направлены пожарные расчеты и отряд спасателей.

Отмечается, что были развернуты оперативные штабы, а также функционировал номер горячей линии. Жертв и пострадавших нет.

- Отделались легкими ушибами, ссадинами, - говорит один из пострадавших на видео. - Спасибо бригаде ЧС! Оперативно розыскали, нашли. Едем в город Аркалык.

Обстоятельства проишествия устанавливаются.

- Информация о месте нахождения судна была передана пилотом, - рассказали подробности в пресс-службе областной больницы. - После связь пропала. Сотрудники МЧС вели поиски самолета по обозначенным координатам. Осложняла работу плохая видимость. Спасатели передали эвакуированную бригаду коллегам из аркалыкской скорой. На борту были 2 пилота, врач медицинской авиации Мансур Караев и фельдшер Азат Жаксыбаев. Все живы.Пациентов на борту не было. Бригада вылетела за пациентом из Костаная в Аркалык. В данный момент пилоты и сотрудники скорой находятся в Аркалыке. Их жизням ничего не угрожает.