5 февраля 2025 года самолет санитарной авиации Ан-2 из-за сильного бурана совершил жесткую посадку в 1,5 км от Аркалыка. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Но сам самолет был изъят из парка санавиации для проведения восстановительно-ремонтных работ.

Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщил и. о. главного врача КГП "Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи" Олег МЕЛЕШКО.

- Парк санавиации располагает одним бортом Ан-2, - пояснил Мелешко. - После проишествия под Аркалыком незамедлительно было направлено ходатайство в компанию по оказанию услуг авиасообщения с просьбой предоставить в Костанайскую область резервный борт. 14 февраля резервное судно предоставлено. Порядок работы санитарной авиации не нарушился и проходит в штатном режиме.

Санавиация в Костанайской области ежегодно совершает более 70 вылетов. В 2023 году было 78 вылетов, в 2024 году - 74, а с начала 2025 года произведено 8 вылетов.

8 февраля, через 3 дня после ЧП под Аркалыком, министр здравоохранения РК Акмарал АЛЬНАЗАРОВА на своей странице в Instagram сообщила, что ее ведомство начинает процесс замены старых самолетов на новые, более современные и эффективные. Такое заявление она сделала после визита на завод «Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering». В частности, министра заинтересовали вертолет H125 и турбореактивный специализированный самолет Bombardier CRJ-200.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Акмарал Альназарова (@akmaralalnazarova)

- Наши врачи, работающие в составе бригад санитарной авиации, в прошлом году совершили свыше 2 000 вылетов, - написала Альназарова. - Поднимаясь в воздух, они не должны рисковать собственной жизнью. Наша задача обеспечить им полную безопасность при исполнении профессионального долга.

Пока же парк санитарной авиации обладает куда более скромными возможностями и далек от пожеланий Минздрава. Всего в Казахстане медики используют 29 воздушных судов: 14 вертолетов ЕС-145. Большинство самолетов - это те же Ан-2, их в санавиации 11. Есть еще 3 самолета РС-12 и 1 самолет Як-40. В министерстве здравоохранения согласны, что многие самолеты "устарели как морально, так и технически".

В ответе на запрос "НГ" в Минздраве сообщили, что "фактическое обновление парка" санавиации началось в июне 2021 года, когда к выполнению полетов приступил самолет швейцарского производства Pilatus PC-12. В 2023 году их количество увеличили до трех единиц.

- Работа по замене устаревших самолетов АН-2 и Як-40 на современные специализированные медицинские воздушные суда ведется по линии государственно-частного партнерства с одной из ведущих частных казахстанских авиакомпаний, - ответила "НГ" директор департамента организации медицинской помощи Минздрава РК Гульнара ЖАНГАРАШЕВА. - Завершение необходимых государственных процедур, подписание и реализация соглашения об инвестициях позволит с начала 2026 года приступить к обновлению парка санавиации с целью замены самолетов Ан-2 на современные медицинские вертолеты, производства ведущего европейского авиаконцерна. Данная мера позволит значительно повысить качество и скорость медицинской помощи, а также улучшить условия для работы медицинского персонала.

По словам Жангарашевой, в каждом из областных центров стараются обеспечить базирование по одному вертолету и одному самолету. Но Костанайская область отстает от других регионов.

- Вопрос базирования в области медицинского вертолета находится в стадии проработки с одной из частных авиакомпаний, так как государственная авиакомпания АО «Казавиаспас», являющаяся единым оператором вертолетных услуг для государственных органов и организаций, финансируемых за счет бюджетных средств, не имеет возможности разместить свое воздушное судно в Костанайской области, - сообщила Жанбыршина.

Фото из архива "НГ"