В начале мая прошлого года "НГ" сообщала, что самолет АН-2 авиакомпании «Навигатор», который выполнял рейс Аркалык-Аксункар (Костанай), совершил аварийную посадку в водоем из талых вод близ Аркалыка.

Иллюстративное фото из архива "НГ"

Среди пассажиров был и пациент с инфарктом миокарда.

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Дело об административном правонарушении в отношении командира воздушного судна Ч. и второго пилота А. по ч. 1 ст. 560 КоАП РК (за нарушение правил выполнения полетов, если эти действия по неосторожности повлекли причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, предусматривает административную ответственность за нарушение порядка допуска к выполнению полетов воздушных судов либо правил подготовки и выполнения полетов, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящей статьи, если эти действия по неосторожности повлекли причинение легкого вреда здоровью потерпевшего) рассмотрели в Аркалыкском городском суде.

- Установлено, что 3 мая 2024 года воздушное судно АН-2, находясь на взлетно-посадочной полосе аэродрома Аркалыка, при взлете перевернулось на крышу, совершив полный капот. На борту находились 5 человек, из них 2 пилота, врач, фельдшер и пациент. Жертв нет, - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда. - Согласно судмедэкспертизе, командир Ч., граждане Н. и С. получили легкий вред здоровью, у пилота А. и гражданина Б. каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

В ведомстве добавили, что заключением комиссии установлено, что "происшествие произошло в результате касания основными колесами шасси с поверхностью талых вод при выполнении взлета, что привело к полному капотированию".

Фото из архива "НГ"

- Согласно Закону РК «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации», командир воздушного судна обеспечивает соблюдение правил полетов и эксплуатации воздушного судна, независимо от того, осуществляет ли он управление воздушным судном или нет, дисциплину и порядок на воздушном судне, правила поведения на воздушном судне, а также принимает меры по обеспечению безопасности находящихся на борту людей, сохранности воздушного судна, груза и имущества, - отмечают в пресс-службе.

В судебном заседании командир самолета Ч. признал вину полностью, раскаялся в содеянном и подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушении. Суд изначально назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП (117 960 тенге, 1 МРП в 2025 году 3 032 тг - "НГ"), но посчитал возможным сократить размер штрафа на 20%, т.е. до 88 608 тенге.

- В отношении Ч. также назначено дополнительное наказание в виде лишения права управления воздушным судном (обслуживание воздушного движения, техническое обслуживание воздушного судна) на полгода, - отметили в Костанайском областном суде. - В отношении второго пилота А. производство по делу прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Как сообщал Zakon.kz, в 2019 году самолет Ан-32 этой же авиакомпании потерпел крушение возле села Родина Акмолинской области во время химической обработки полей. Тогда пилот самолета погиб, а два члена экипажа получили травмы и ожоги.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52195