Вопрос задал глава КХ "Тэрра" Владимир СЕМЕЙКИН. На встрече с министром торговли 6 февраля предприниматель поинтересовался:

- Цены на ГСМ уже не регулируются. Рассматривается ли перспектива отмены предельных цен на социально значимые продовольственные товары?

Что такое предельные цены? В начале 2022 года "НГ" писала, что акимат Костанайской области вводил 30-дневный потолок - весь февраль в любой торговой точке люди должны были иметь возможность купить капусту не дороже 104 тенге за кило, картошку - 140, морковку - 148, лук - 86, сахар - 289, растительное масло - 767 тенге. А другие люди, по ту сторону прилавка, должны все это обеспечить. Это и называется «государственное регулирование цен в ручном режиме». По идее, должно включаться лишь в экстремальных ситуациях.

Министр торговли и интеграции РК Арман ШАККАЛИЕВ ответил, что "в рыночной экономике государственного ценового регулирования быть не должно". Но есть нюанс.

- Я вас проинформирую, что со следующего года предельные, пороговые цены у нас отменяются, не будет их, - сказал Шаккалиев. - Но здесь всегда есть крайности. У депутатов был вопрос - не будет ли вакханалии и дикого рынка в случае отмены регулирования? Мы ответили тем, что если будут нарушения, то вы знаете, что у нас есть 15-процентная (торговая - "НГ") надбавка. У нас ужесточена ответственность за ее нарушение. В то же время мы видим, что по социальным продуктам из 19 позиций практически 90% мы обеспечиваем через внутренний рынок. Но в то же время - да, надо отменять, что мы видели в этом году всплеск цен на картофель.

Министр задал вопрос - почему произошел этот всплеск? И ответил:

- Потому что экспорт пошел агрессивный - 600 тыс. тонн вывезли в Узбекистан. По данным минсельхоза, мы произвели 2,7 млн тонн. Но фитофтороз был, хотя о нем не говорили, и осталось 1,7 млн тонн. С учетом вывезенного осталось 1,1 млн тонн. А мы кушаем 1,5 млн тонн в год. Конечно, будет всплеск, производитель ведь тоже считает (свои деньги - "НГ"). Чтобы таких граней не было, мы 4,5 млрд тенге на стабилизационный фонд потратили. На мой взгляд, должны быть обязательства: если ты получил от государства помощь, то это предполагает, что картошку нужно удешивить для костанайца, а не для узбека. И поэтому должно быть обязательство - обеспечить свой регион, свою страну. Мы не просим же ниже рыночной цены продавать.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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