Петицию против снижения порога по налогу на добавленную стоимость (НДС) до 15 млн тенге запустили в Казахстане, передает корреспондент КазТАГ.

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«28 января 2025 года министр национальной экономики РК Серик Жумангарин предложил снизить порог постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. Данная мера существенно приведет к ухудшению положения МСБ, а возможно и к сокращению численности малого бизнеса в целом, так как существенно увеличится налоговое бремя», - говорится в петиции на государственном портале e-Petition, авторами которой указаны юристы Жангельды Сулейманов и Ануарбек Скаков.

По мнению авторов, во-первых, и сегодняшний порог в 20 тыс. МРП, что на 2025 год составляет 78 640 000 тенге, является достаточно низким и некомфортным для МСБ, и многие предприниматели стараются не перешагнуть этот порог.

«Во-вторых, постановка на учет по НДС обяжет предпринимателей добавлять к ценам на их товары, работы, услуги, еще и сумму НДС, которую планируют поднять до 20%. Поэтому, минимально их цены увеличатся на 20%. Но в действительности, цены повысятся более значительно. В-третьих, многие представители МСБ не имеют права относить НДС в зачет, так как либо сами создают свои товары, работы, услуги, либо их поставщики не являются плательщиками НДС. Например, закупки с рынков. Поэтому, предпринимателям придется уплачивать в бюджет почти всю сумму НДС, добавленную к цене на их товары, работы, услуги», - добавили авторы.

В-четвертых, по их словам, НДС во всем мире считается самым сложным налогом для исчисления, «и у нас в Казахстане судебные органы и Высшая аудиторская палата отмечала неопределенности и многочисленные нарушения в толковании НДС со стороны налоговых органов». Как отмечается, «безусловно, МСБ тем более не сможет самостоятельно исполнять налоговые обязательства по НДС и при этом, не сможет также получать квалифицированную помощь специалистов в виду дороговизны их услуг».

«В-пятых, НДС требует представления ежеквартальных деклараций, ведения налоговых регистров и полноценного бухгалтерского учета, выписки электронных счетов-фактур, их учета, а также проверки полученных ЭСФ. Всего этого сегодня МСБ не обязан делать. И поэтому, предприниматели вынуждены будут привлекать бухгалтеров, а это дополнительные расходы каждый месяц. В-шестых, наибольшее количество претензий налоговых органов касается НДС. Значит, МСБ тоже будет получать огромное количество уведомлений камерального контроля и/или предписаний о налоговых проверках. И конечно, у МСБ нет шансов выиграть такие споры, что повлечет часто необоснованное доначисление налогов. В-седьмых, учитывая особое внимание налоговых органов к НДС, предприниматели вынуждены будут уделять огромное внимание оформлению сделок как с своими покупателями, так и с поставщиками. В том числе, заключению договоров. А для этих задач нужны будут юристы, труд которых придется также оплачивать МСБ», - сказано в петиции.

В-восьмых, отметили авторы, налоговые органы применяют жесткие меры в сфере НДС за любые нарушения, и часто эти меры необоснованные, «такие как «арест» счетов, снятие с учета по НДС и блок ЭСФ». Такие меры, считают составители петиции, приводят почти всегда к банкротству и ликвидации бизнеса.

«Мы привели восемь негативных последствий для МСБ. В реальности, их будет больше. Ясно, что понижение порога приведет к сокращению МСБ или затруднит его. Просим вас отказаться от идеи о снижении порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге», - говорится в петиции.

Рядом с петицией указано, что она находится на модерации до 28 февраля.

Напомним, 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что правительство предлагает повысить НДС в Казахстане и заявил о недостаточности «бюджета развития». Позднее вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что окончательное решение по ставке налога НДС не принято, но его надо повышать. В этот же день Жумангарин заявил, что потребитель в связи с увеличением ставки НДС безусловно ощутит на себе повышение цены, и оно будет.

Костанайские предприниматели на недавней встрече также заявили, что налоговые нововведения неизбежно приведут к повышению цен для конечного потребителя. Они высказали предложение менять налог каскадно: для крупных и богатых - одна ставка, для микробизнеса - другая.

Мажилисмен Еркин Абиль, отвечая на вопросы "НГ", отметил, что предложений о налоговых изменениях, сделанных на расширенном заседании правительства 28 января, в парламенте пока нет. Однако высказал свою точку зрения на проблему. Абиль заявил, что не поддерживает механическое повышение НДС с 12% до 20% при сохранении существующей методики расчета. Но, если правительство одновременно предложит изменение методики, при которой эффективная ставка и общая налоговая нагрузка снизятся, это можно будет обсуждать.