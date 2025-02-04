31 января допросили судмедэксперта Евгения СОХАРЕВА. На предыдущем заседании по этому делу подсудимый Валерий ЮНАЕВ заявил, что нанес Андрею ГУЛЯЕВУ удар тыльной стороной ладони. Об этом и спросил адвокат потерпевших Олег МЕЛЬНИКОВ.

В центре - Олег Мельников и Бахытгуль Тугамбаева, слева Мила Навасардян

Согласно материалам дела, в ночь с 6 на 7 июня 2024 года Андрей Гуляев отдыхал в кафе в центре города с четырьмя знакомыми. На улице подрался с одним из них, был доставлен в больницу, и через 23 дня умер.

Оксана КОЛЕСНИЧЕНКО представляет в суде интересы общего с Андреем Гуляевым сына. В октябре прошлого года она рассказала «НГ» о событиях той ночи. По словам женщины, в записи камеры видеонаблюдения торгового ларька в Сити-центре видно, что мужчины, выйдя из кафе, сели в автомобиль одного из знакомых Гуляева, но никуда не поехали. В какой-то момент двое знакомых- Юнаев и Алена ШПАК - поссорились, девушка направилась по пр. Аль-Фараби по направлению к филиалу АО "Казахтелеком".

- Юнаев, Гуляев и еще одна девушка направились вслед за ушедшей Шпак. Юнаев стал её избивать, Андрей за неё заступился, - сообщала «НГ» Колесниченко. - Юнаев нанес ему один удар в область лица, Гуляев упал и ударился головой об асфальт.

По данным судмедэкспертизы, у погибшего была сломана кость носа и произошел линейный перелом затылочной кости справа с переходом на основание черепа.

Юнаеву предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 104 УК РК - «Причинение смерти по неосторожности».

Дело разбирает суд Костаная № 2.

- Как, по вашему мнению, мог образоваться перелом кости носа - от удара кулаком, ладонью, поверхностью кисти, областью запястья или толчком? - спросил эксперта Олег Мельников.

- Перелом костей носа был указан только в клинической литературе, которую мне направили. На момент вскрытия перелом отсутствовал, возможно, вследствие заживления, - ответил Евгений Сохарев.

Мельников спросил, мог ли удар, нанесенный Юнаевым, привести к указанным в экспертизе травмам и смерти Гуляева. Эксперт ответил: вероятно, после удара у погибшего было кровотечение из носа. Сказать, что именно он, а не удар головой о землю, привел к таким травмам, сложно. Но удар, вероятно, привел к потере Гуляевым равновесия.

Адвокат потерпевших Мила НАВАСАРДЯН спросила, насколько сильным должен был быть удар, чтобы привести к перелому носа и дальнейшим повреждениям. Сохарев пояснил: поскольку Гуляев был молод, удар должен был быть достаточно сильным.

Адвокат подсудимого Олег МАЛЬКОВ уточнил, к какой степени тяжести относится перелом носа. Эксперт ответил, что повреждения, обнаруженные у погибшего, можно рассматривать только в совокупности. И подтвердил, отвечая на вопрос судьи, что причиной смерти Гуляева стала черепно-мозговая травма.

Свидетельница, охранница филиала АО «Казахтелеком» Сара ОСПАНОВА сообщила, что в ночь с 6 на 7 июня находилась на смене. Увидела, как к территории АО подъехал автомобиль и из него вышли несколько молодых людей. Они подошли к воротам и загородили проезд для машин, поэтому она вышла, чтобы их отогнать.

- Я не видела, чтобы они дрались, - рассказала она. - Когда подошла ближе, увидела, что он (Гуляев) лежал, рядом стояла девушка. Я сказала, чтобы они вызывали скорую. И девушка взяла телефон, начала звонить. Парня забрали.

Оспанова пояснила, что лично, а также на записи видеокамеры не видела, чтобы Гуляеву наносили удар. Кровь рядом с ним тоже не заметила.

Свидетель Мирас БЕКИШЕВ отдыхал в кафе вместе с Юнаевым и Гуляевым. Он сообщил, что пили пиво - все, кроме подсудимого. После закрытия кафе пошли провожать девушек - Шпак и Жуйкову - в сторону «Казахтелекома».

- Когда сидели отдыхали, Шпак как-то выразилась неправильно в сторону Юнаева. Сначала всё обошлось словами. Юнаев её взял за руку и повел в сторону. Не видел, чтобы он её бил, - рассказал свидетель. - Когда шли, Шпак ударила Юнаева по козырьку кепки. Он хотел её отвести, поговорить, но тут вмешался Гуляев. Юнаев ему говорил, что не нужно лезть, что Шпак сама начала всё делать. Юнаев хотел подойти к Шпак, а Гуляев его не пускал, отталкивал. Была словесная ссора, был толчок и Гуляев попятился назад.

Бекишев пояснил, что потом погибший упал, но из-за чего именно, он не видел.

Свидетель Эдуард ГАРАЕВ был в той же компании.

- Что произошло между Юнаевым и Гуляевым возле «Казахтелекома»? - спросила гособвинитель Бахытгуль ТУГАМБАЕВА.

- Я не видел, потому что стоял далеко от них, ответил свидетель. - Только слышал глухой звук. Повернулся, смотрю - Гуляев лежит. Без понятия, от чего он упал. Я подошел к нему, думал, что он храпит. Я его ногой так пару раз задел, говорю: «Вставай, ты что». Смотрю - он не встает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Алену Шпак суд допрашивал по видеосвязи. Она в целом подтвердила показания других свидетелей. Пояснила, что не видела, пил ли Юнаев или нет. Но отметила, что «он был агрессивный - значит, не трезвый».

- На остановке возле «Казахтелекома» Юнаев догнал меня, я стала от него убегать. Пошла в сторону «Казахтелекома», и в это время Гуляев был со мной. Юнаев извинялся передо мной за то, что ударил, - рассказала она. - Бил ли Юнаев Гуляева, я не помню. На видео я смотрю в эту сторону. Наверное, я видела это.

Следующее заседание назначено на 12 февраля.

Фото Андрея СКИБЫ