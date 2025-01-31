В Министерстве энергетики назвали компании, вошедшие в шорт-лист потенциальных подрядчиков атомной электростанции (АЭС), которую построят в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщила пресс-служба Минэнерго, поставщика для казахстанской АЭС выберут "с учетом национальных интересов".

- Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС. В шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане вошли: госкорпорация "Росатом", корейская компания KHNP, китайская CNNC и французская EDF, - говорится в сообщении.

По официальным данным, 21 января 2025 года казахстанская делегация во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым совершила рабочий визит в Россию. Он стал завершающим этапом серии переговоров, направленных на оценку предложений от участников тендера.

Ранее, с октября по декабрь 2024 года, аналогичные визиты состоялись в Южную Корею, Францию и КНР.

- Окончательное решение о выборе поставщика или консорциума для реализации проекта пока не принято. Оно будет принято в 2025 году с учетом национальных интересов Казахстана, международных норм и обязательств, - добавили в Минэнерго.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил ускорить строительство АЭС, а также искать место для второй станции. Решение о строительстве АЭС в Казахстане было принято в октябре прошлого года после проведения референдума. А в октябре 2023 года эту тему обсуждали на общественных слушаниях в Костанае.