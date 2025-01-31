Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство АЭС, а также искать место для второй станции. Генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал о текущем этапе реализации проекта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Поручение Токаева

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с "Самрук-Казына" разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли, подчеркнув необходимость четкого видения и всестороннего анализа для выбора наиболее подходящих мест строительства будущих АЭС, а также современных и безопасных технологий. Глава государства также отметил, что ожидает от правительства и Парламента предложений по месту возведения второй атомной станции.

"Вновь подчеркиваю: нашей стране нужна ядерная энергия, без этого поступательное развитие Казахстана окажется под вопросом", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства 28 января.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстану необходимо ускоренное введение энергетических мощностей, учитывая прогнозный дефицит электроэнергии. Глава Минэнерго при этом не исключил, что вторую АЭС могут строить параллельно с первой.

Вторая АЭС: вопрос Курчатова еще открыт?

Ранее в Казахстане рассматривали две возможные локации для строительства атомной электростанции: поселок Улкен на берегу Балхаша (Алматинская область) и Курчатов на левом берегу Иртыша между городами Семей и Павлодар (область Абай). Если Улкен уже рассматривают как место для первой АЭС, то судьба Курчатова остается неопределенной.

Как пояснил генеральный директор "Казахстанские атомные электрические станции" (КАЭС) Тимур Жантикин, окончательного решения по Курчатову не принимали. По его словам, этот вариант рассматривался еще в 2014 году, когда правительство выбирало между востоком и югом страны.

"По Курчатову никаких решений не было. Он был когда-то определен. Но это не значит, что вторая станция будет в Курчатове. По второй станции надо еще работать. Во-первых, восток сейчас энергоизбыточен, и размещать там дополнительный атомный источник как-то нелогично.

Мы должны смотреть перспективы развития энергосистемы Казахстана. Сейчас обсуждают выбытие мощностей на севере страны, в Экибастузском районе. Нужно посмотреть, где необходимы мощности и куда можно поставить атомную станцию", - заявил Тимур Жантикин.

Он также отметил, что ключевым фактором при выборе локации станет энергетическая потребность страны.

"По-хорошему, атомная станция - это обычный источник энергии. Что атомная, что тепловая - это, в первую очередь, источник электроэнергии. Надо смотреть по общему плану развития энергосистемы Казахстана. Вначале говорили о Курчатове, потому что там есть Национальный ядерный центр. Это логика, говорят, немножко "деревянная". Что, у нас там есть люди, поэтому туда ставить? В первую очередь это энергостанция. Ее надо строить там, где есть потребность энергосистемы Казахстана", - добавил эксперт.

Две АЭС одновременно?

Что касается возможности строительства двух АЭС одновременно, то Жантикин сообщил, что это возможно только при достаточных ресурсах, которых в Казахстане, по его словам, пока не хватает.

Жантикин отметил, что строительство двух атомных электростанций одновременно возможно лишь при наличии достаточных ресурсов, которых в Казахстане, по его словам, пока не хватает.

"Если ресурсов хватит, то могут (построить две АЭС одновременно. - Прим.), но с ресурсами проблема. Во-первых, это рабочие руки. Если посмотреть опыт АЭС "Аккую" в Турции, там на смену выходит до 18 тысяч человек. У нас столько специалистов в стране просто нет. А привозить рабочую силу со стороны - вопрос такой проблемный. В Астану на строительство привозили людей, и были свои проблемы. Поэтому здесь необходимо тщательно все рассчитывать", - заявил он.

Кроме того, Тимур Жантикин указал на возможные технические трудности при строительстве двух АЭС с участием разных поставщиков.

"Чисто технически я бы не хотел бы такого варианта. Разные технологии, нормативная база, техническая документация - это усложнит эксплуатацию станции, мы удвоим расходы на обслуживание. Конечно, если речь идет о геополитических соображениях и необходимости распределить проекты между несколькими странами, может быть, такое решение будет принято. Но это решение не нашего уровня", - отметил глава КАЭС.

На каком этапе вопрос АЭС сейчас?

Тимур Жантикин сообщил, что сейчас готовят техническую документацию для выбора площадки в Улкене. После того как правительство утвердит окончательное месторасположение АЭС, специалисты проведут детальные инженерные исследования, чтобы определить наиболее подходящий участок для строительства.

"На самом начальном этапе. По закону в этом районе мы должны исследовать три площадки. То есть провести инженерные изыскания, провести все необходимые измерения - полностью исследовать три возможных площадки размещения атомной станции. Из этих трех выбирается одна, которая дается вендору для строительства, он проводит дополнительно свои исследования и начинается строительство выбранной площадки. Но перед этим надо разработать и провести государственную экспертизу технико-экономического обоснования проекта, на основе которого правительством принимается решение по строительству атомной станции - за или против", - подчеркнул он.

После принятия постановления правительства следующим этапом станет разработка проектно-сметной документации и подготовка к строительству. Разработка технико-экономического обоснования и его утверждение занимают примерно полтора-два года.

Еще один референдум не нужен?

Жантикин также прокомментировал вопрос о необходимости проведения референдума для строительства второй АЭС.

"Референдум был не про первую станцию, а про вообще атомную станцию. По-моему, нет необходимости проводить референдум", - заключил глава КАЭС.