Жителю Северо-Казахстанской области после отменили штраф за прогрев автомобиля свыше 5 минут, но тема вышла уже далеко за пределы одной области, охватив весь Казахстан. Вслед за недовольством водителей в сети распространились мемы и шутки на эту тему, захватив почти все информпространство соцсетей. Tengri Auto собрал некоторые из них.

Прогрев авто в Астане зимой / Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сказал депутат Сената Марат Кожаев, данная норма существует достаточно давно. Но этой зимой тема со штрафами за длительный прогрев автомобиля стала особенно популярна в социальных сетях.





Казахстанцы снимают юмористические видео на эту тему. Например, в одном из роликов предположили, что если бы сериал "Игра в кальмара" снимали в Казахстане, то прогрев автомобиля за 5 минут стал бы одним из заданий.





Как известно, получить штраф за длительный прогрев автомобиля можно только в случае, если на вас пожалуются в полицию и предоставят видеодоказательство. В интернете людей, сообщающих о таких нарушениях, прозвали "Андреями" или "Андрюшами".

Установить точную причину такого прозвища мы не смогли, но, по одной из версий, так звали первого человека, который пожаловался на прогрев авто.





К слову, пользователи соцсетей по имени Андрей негодуют, что стали объектами подколов из-за нового мема.

"Эх, Андрюша, что же ты прославился, меня теперь на работе затравили приколами. С утра пораньше на работу не успел прийти, и понеслось". "От имени всех Андрюх: мы не все такие!" - пишут они в комментариях.

В мемных видео герои с подозрением осматриваются по сторонам, когда время прогрева автомобиля превышает 5 минут.

Один из авторов даже переписал слова культовой песни "5 минут" из кинофильма "Карнавальная ночь", адаптировав ее под современные реалии, ведь по закону автовладельцам положено только 5 минут на прогрев авто.





Шутки про "5 минут" переросли в целый TikTok-тренд, к нему подключился даже стендап комик Галым Калиакбаров. В своем видео он пытается прогреть автомобиль с помощью одеяла и радиатора.





Не обошлось и без горького сарказма. Главной причиной пятиминутных ограничений названо загрязнение окружающей среды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ◾SARSEKOFF▪️ARTIST▪️PHOTOGRAPHER (@sarsekoff)

Напомним, ранее "НГ" сообщала почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54904#1075082