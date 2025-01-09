В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата и бывшего первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, насколько справедливо штрафовать водителей за прогрев машины в зимнее время, передает Tengri Auto.

По словам Кожаева, штраф за прогрев авто на протяжении более пяти минут не является новым – данная норма действует уже достаточно давно, а ее целью является соблюдение экологических стандартов.

"Это все направлено на то, чтобы соблюсти экологические нормы, которые у нас существуют. У нас очень загрязнены воздушные бассейны, особенно в больших городах", – отметил он.

Сенатор подчеркнул, что для привлечения водителей к ответственности по данной статье необходимо наличие неопровержимых доказательств.

"В данном случае, наверное, видеосъемка, фиксация времени и так далее. И если это будет иметь место, то эти люди понесут наказание в административном порядке. Такие же нормы действуют, поверьте мне, и в развитых странах", – добавил он.

Отметим, что штраф за данное нарушение составляет 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году), а при повторном нарушении – 10 МРП (39 320 тенге в 2025 году).