Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили казахстанцу
Андрей СКИБА
Административный штраф отменили прокуроры Северо-Казахстанской области. Надзорным органом были выявлены грубейшие нарушения требований КоАП.
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- Должностным лицом УП Петропавловска в отношении жителя города составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 597 КоАП - за прогрев автомобиля свыше 5-ти минут, - сообщает прокуратура Северо-Казахстанской области. - Сотрудником полиции допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя.
По протесту прокурора Петропавловска действия полицейских признаны незаконными, производство по делу прекращено за отсутствием состава правонарушения.
Напомним, ранее "НГ" сообщала почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля.
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