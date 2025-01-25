Административный штраф отменили прокуроры Северо-Казахстанской области. Надзорным органом были выявлены грубейшие нарушения требований КоАП.

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- Должностным лицом УП Петропавловска в отношении жителя города составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 597 КоАП - за прогрев автомобиля свыше 5-ти минут, - сообщает прокуратура Северо-Казахстанской области. - Сотрудником полиции допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя.



По протесту прокурора Петропавловска действия полицейских признаны незаконными, производство по делу прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Напомним, ранее "НГ" сообщала почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля.