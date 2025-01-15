Я к вам с новостями. С хорошими. Первая хорошая новость – автобус № 6 будет ходить по прежнему расписанию. В том числе по субботам и воскресеньям. Вторая новость – в частном секторе может появиться новый маршрут, удобный для жителей.

А теперь по порядку и подробнее.

О недовольстве работой перевозчиков, обслуживающих маршрут № 6 в Рудном, писали неоднократно и не один год. Причем и перевозчики были разные. Были вопросы к МИО, были ответы, но решения вопроса все же не было. По словам представителей власти, так как перевозчики являются частными компаниями, акимат не имеет рычага воздействия на них. Потому что перевозчик вообще грозился перестать обслуживать маршрут или маршруты. Такой своего рода шантаж.

Я, конечно, не думаю, что никаких методов воздействия у акимата не было. Есть же договорные обязательства по тендерам на обслуживания маршрутов, какие-то предупреждения за невыполнение, отказ в дальнейшем доступе к тендерам, например, как это на портале госзакупок – недобросовестный поставщик. Не мне им подсказывать.

Но теперь такой рычаг у них появился - субсидии. В конце года на брифинге по экономическому развитию аким Рудного Виктор ИОНЕНКО сообщил, что автобусные маршруты признаны социально значимыми, и из городского бюджета теперь будут выделяться субсидии на них. Тут, как говорится, кто платит, тот и заказывает…

17 января состоится сессия областного маслихата, после которой подпишут все договоры. И с этого момента перевозчик будет получать субсидии.

Как нам стало известно, уже с февраля маршрут № 6 возобновит движение по прежнему графику. Вопрос только, к какому именно: которому привыкли за много лет или предложенному последним перевозчиком? В субботу и воскресенье будет полный график движения. Если перевозчик будет его нарушать, то будут ограничены субсидии. С другой стороны, перевозчик будет заинтересован в перевозке пассажиров, так как информация будет сниматься с его навигатора, а в случае нарушения он будет оплачивать штраф.

Когда договоры будут подписаны, в соцсетях опубликуют график движения маршрута № 6.

Что касается второй новости. Автобусные маршруты в частном секторе не ограничиваются только этим маршрутом. Вопросы касались также маршрутов №№ 25, 27, 13. Автобус № 27 планировали запускать по улице Володарского, остановки на ней установили во время реконструкции еще лет пять назад.

Многие из этих маршрутов часто пересекаются и дублируют друг друга. Некоторые части маршрутов включали одни и те же остановки. Это может вызвать недовольство водителей и нездоровую конкуренцию за пассажиров.

В связи с этим жителям частного сектора предложат придумать карту своего маршрута. Например, у нас не охвачены автобусным сообщением улицы Володарского, Жантемирова, те места, где расположены школы №№ 11, 18, 12. Нужно, чтобы была возможность добираться до больницы или автовокзала, а также различных социальных объектов, которые в Рудном расположены далеко от центральной улицы.

Предложение выглядит так: акимат выделит транспорт, который будет перевозить пассажиров два месяца. Если этот маршрут будет пользоваться спросом, то он так же будет признан социально значимым и поставлен на субсидирование.

Жители частного сектора уже активно включились в обсуждение этого вопроса в своей группе. Надеюсь, будет представлен удобный и разумный маршрут который удовлетворит всех.

Вместе изменим жизнь к лучшему!

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