Заседание апелляционной коллегии областного суда состоялось сегодня, 27 декабря. Аким поселка Ерлан БЕКТАНОВ подал жалобу на решение Лисаковского городского суда, который не нашел клеветы в статье "Хочешь протрезветь - тебе в Октябрьский" за авторством главного редактора газеты "Бизнес-пресс Лисаковск" Максима СУШКО.

Ерлан Бектанов / Фото с сайта аппарата акима поселка Октябрьский

признаков

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54575

Напомним, речь в статье шла о медвытрезвителе. Если официально - о "Центре временной адаптации и детоксикации" (ЦВАД). Его власти строили в здании бывшего тира, который соседствует с территорией местной школы. Об этом и выпустил статью Сушко. Ерлан Бектанов подал заявление в полицию, так как посчитал клеветой вот этот абзац из статьи журналиста:

- Аким Октябрьского Ерлан Бектанов информацию о том, что в бывшем здании тира будет ЦВАД, нам подтвердил: "Я был против, но таково решение Абая Ибраева (акима Лисаковска - "НГ")". Ерлана Турганбековича не услышали. И, как выяснилось в ходе нашего журналистского расследования, не услышал аким Лисаковска не только акима Октябрьского.

В областном суде Бектанов вновь просил признать журналиста виновным по статье клевета, либо переквалифицировать дело на статью о распространении ложной информации. Выслушав стороны, председатель апелляционной коллегии Владимир ДОЛГИХ постановление лисаковского суда оставил без изменений, а жалобу акима без удовлетворения.

- Итак, клевета отсутствует, это понятно, - разъяснил свое решение Долгих. - Объективная сторона клеветы характеризуется тем, что сведения должны быть заведомо ложные, должны быть порочащими и должны быть распространены виновным лицом. В данном деле сведения о заявлении акима, что он против строительства медвытрезвителя, никак не являются порочащими.

Судья Владимир Долгих подчеркнул, что сведения не только не порочат акима, но и "дают ему бонусы в политической карьере", тем более, что аким Лисаковска Абай Ибраев все-таки отказался от строительства ЦВАДа в здании бывшего тира.

Судья Владимир Долгих / Фото из архива "НГ"

- Какой выбор должен сделать политический государственный служащий в дилемме о том, что именно ему стоит предпочесть: лояльность вышестоящему начальству или защиту интересов граждан, своих избирателей? - добавил судья. - Выбор может быть любым. Но если этот выбор сделан, то его не следует ни стыдиться, ни замалчивать, ни тем более отказываться от этого выбора под воздействием обстоятельств. Позиция акима никак не может порочить его честь, достоинство и деловую репутацию. Не являются эти сведения и заведомо ложными, по крайней мере, не доказано обратного.

Судья также отметил, что считает невозможной переквалификацию дела на статью о распространении ложной информации, так как считает и это нарушение недоказанным.

Постановление суда вступило в законную силу.

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