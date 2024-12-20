19 и 20 декабря в Лисаковском городском суде рассматривали дело о клевете в отношении главного редактора газеты "Бизнес-пресс-Лисаковск" Максима СУШКО. Его статья "Хочешь протрезветь - тебе в Октябрьский" не понравилась акиму поселка Ерлану БЕКТАНОВУ. В суде и чиновник, и журналист представили результаты проведенных экспертиз, которые прямо противоречили друг другу. А также попытались изучить видео с камер наблюдения, установленных в центре города.

Ерлан Бектанов / Фото с сайта аппарата акима поселка Октябрьский

Аким Октябрьского Ерлан Бектанов подал заявление в полицию, так как посчитал клеветой вот этот абзац из статьи журналиста:

- Аким Октябрьского Ерлан Бектанов информацию о том, что в бывшем здании тира будет ЦВАД, нам подтвердил: "Я был против, но таково решение Абая Ибраева (акима Лисаковска - "НГ")". Ерлана Турганбековича не услышали. И, как выяснилось в ходе нашего журналисткого расследования, не услышал аким Лисаковска не только акима Октябрьского.

Статью в целом, и этот отрывок в частности, уже проанализировали два разных специалиста. Один провел экспертизу по заказу журналиста Сушко и не нашел признаков сведений, которые могли бы опорочить честь и достоинство акима.

Другой эксперт, нанятый Ерланом Бектановым, пришел к противоположным выводам. Их озвучил адвокат Жаслан КАНАПЬЯНОВ, представлявший интересы акима поселка. Эксперт счел, что "использование цитат носит манипулятивный характер", а цитата акима "усиливает эмоциональный отклик читателя, создавая иллюзию поддержки проекта со стороны авторитетных фигур". Эксперт считает, что в статье Сушко "прослеживается явное намерение нанести ущерб деловой репутации акима поселка".

- Использование определенных цитат, подчеркивание противоречий и умышленная фокусировка на негативных последствиях создают впечатление, что аким является частью проблемы, а не ее решением, - зачитал выводы эксперта адвокат Канапьянов.

Адвокаты правовой службы MediaQoldau Асель ТОКАЕВА и Лилия ЧАУСОВА, представлявшие журналиста, с такими выводами не согласились, подчеркнув, что они не поняли "где именно нашли признаки манипуляции" и чем она подтверждена.

- Прошу обратить внимание, что экспертизу, представленную Сушко, проводил эксперт в должности доцента, а наш эксперт - профессор, - сравнил Канапьянов.

Судья Алина САПАБЕКОВА не стала допрашивать ни доцента, ни профессора, пояснив, что результаты экспертиз не являются для нее обязательными при принятии решений. Жаслан Канапьянов просил назначить судебную экспертизу, чтобы она подтвердила, есть ли в статье порочащая информация. После нескольких отказов о назначении исследования адвокат даже заявил отвод судье. Но и это ходатайство было отклонено за необоснованностью.

Судья Алина Сапабекова / Фото из архива "НГ"

Другой важный довод, который мог бы расставить точки над "i", - записи с камер видеонаблюдения. Сушко настаивает, что он получил комментарий акима поселка 24 октября по дороге на центральную площадь, где готовились праздновать День Республики. Ерлан Бектанов утверждает, что никакого разговора не было. Но в полиции на запрос суда сообщили, что записи хранятся всего 38 суток, а так как этот срок на момент запроса истек, предоставить видео не представляется возможным. Адвокаты Сушко возражали, указывая, что срок хранения обычно составляет 60 суток. И в прениях подчеркнули, что сотрудники полиции, составляя протокол против Сушко, не собрали всех доказательств и не скачали записи с камер, чтобы проверить доводы журналиста.

В суде также изучили несколько видеозаписей, которые представили адвокаты Сушко. Часть - это нарезка из прямого эфира акима Лисаковска Абая Ибраева, где он комментирует, что он не хочет вновь принимать единоличное решение по строительству медвытрезвителя. По мнению адвокатов, так Ибраев подтвердил, что решение о строительстве все-таки принял сам аким города.

Еще одна запись - это видео с участием жительницы поселка Октябрьский Маргариты ЖУКОВОЙ. По мнению защиты журналиста, ее слова подтверждают, что статья, наоборот, подняла статусность акима, защищающего интересы сельчан.

- Исходя из статьи, жители Октябрьского думали, что аким будет действовать в интересах местных жителей, - говорит на видео Жукова. - Но после выхода следующей статьи, оказалось, что это не так. Потому что аким отказался от своих слов.

В прениях представитель акима просил признать Сушко виновным либо по ч.2 ст. 73-3 КоАП РК (клевета в СМИ). А если суд не усмотрит признаков клеветы, то переквалифицировать дело на статью ч.3 ст. 456-2 КоАП РК (распространение ложной информации). Журналист Максим Сушко просил суд прекратить производство по данному делу.

Максим Сушко / Фото из архива "НГ"

- Встреча и разговор с акимом Октябрьского были, я их не придумал, - сказал Максим Сушко. - Мы давно знакомы с Ерланом Бектановым, в хороших с ним рабочих отношениях. Я не понимаю, почему он отрицает свои слова. Я не опорочил общественное мнение о нем, цели подставить Бектанова у меня не было. Этот разговор не был приватной беседой Сушко и Бектанова. Он аким, я журналист, оба должностные лица. Было рабочее время, оба исполняли свои обязанности. Я понимал, что комментарий акима ему никак не навредит. Из его слов следовало, что позицию Бектанова аким Лисаковска знает, поэтому в глазах руководства я его в негативном свете не выставлял. А его позиция наоборот - поднимала его репутацию в глазах населения поселка октябрьского, акимом которого он является на основании выборов.

Судья Алина Сапабекова 20 декабря прекратила административное производство против журналиста Максима Сушко.

- Публикация в еженедельнике "Бизнес-пресс-Лисаковск" по своему содержанию достоверна и соответствует действительности, что даже при наличии в тексте каких-либо оценочных суждений потерпевшей стороны - не является клеветой, - пояснила свое решение судья. - Субъективная сторона правонарушения характеризуется прямым умыслом, то есть необходимо, чтобы виновный осознавал ложность сообщаемых фактов и желал этого. В данном случае Максим Сушко опубликовал сведения об открытии ЦВАДа (медвытрезвителя).

Суд принял во внимание заключение эксперта, представленного адвокатами Сушко. И согласился с его выводами. И отнесся критически к заключению, представленному адвокатом Бектенова.

Решение не окончательное и может быть обжаловано в течение 10 дней со дня получения постановления.