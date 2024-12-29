Спектакль «Любовные страсти на троих с половиной» впервые показали костанайскому зрителю 19 декабря. Комедию поставила главный режиссер костанайского театра Евгения ТИКИДЖИ-ХАМБУРЬЯН.





- Очень радостно перед Новым годом выпускать такую добрую, классную комедию, - говорит режиссер. – Смех, доброта, любовь, которые случаются у героев, – это то, чего нам всем хотелось бы в преддверии праздника. И радостно, что мы успели и выпустили наш спектакль.

Постановку готовили с конца октября. Как отмечает Евгения Тикиджи-Хамбурьян, сложностей не возникло, так как актеры «бросились в спектакль, начали сочинять и предлагать» как дополнить свои роли.

Евгения Тикиджи-Хамбурьян (в центре)

- Это очень классно, что мы комедию можем взять и настолько быстро и качественно поставить. Я надеюсь, что это качественно, - сказала режиссер.

Предположу, что времени артистам все же не хватило. Первая ассоциация, которая возникла при просмотре: зрителю представили укороченный клишированный телесериал для домохозяек.

Несложный сюжет, в котором главный герой ждет принца, в нашем случае - принцессу, на белом коне, чтобы та спасла его от тщетности бытия. Любовный треугольник, выстроенный между главным героем, его бывшей женой и нынешней возлюбленной. Юмор, построенный в основном на шутках про интимную жизнь персонажей. Почти весь просмотр казалось, что шутки актерам писал Евгений Ваганович Петросян и смотрим мы не "Любовные страсти", а "Кривое зеркало". Разве что говорящий кот выбивается из этой сериальной канвы. Но и он, как сказано в аннотации – «своеобразный мудрый советник», едва ли отличается глубиной мысли.

- Я правильно понимаю, что этот спектакль, в котором можно не особо заморачиваться сюжетом и просто кайфовать от простых, человеческих и зверских отношений? Или вы какой-то другой смысл вкладывали? – спросил после спектакля журналист Константин ДОЛЖАНСКИЙ.

- Нет-нет. Прекрасная, добрая, легкая комедия, на которую можно прийти, улыбнуться, посмеяться, унести с собой домой хорошее настроение, - ответила главный режиссер театра. – Не всегда же ставить драму.

Да, в театрах есть такая практика – выпускать на сцену работы не для культурного обогащения, а для высокого заработка. Не все захотят смотреть спектакль «Щенок» про одиночество и жестокость, не все хотят тратить 2 часа на слезы. Поэтому периодически в репертуар ставят ни к чему не обязывающие комедии. Просто, чтобы люди пришли и посмеялись. И наверное, в этом нет ничего плохого.

И в костанайском театре такие ни к чему не обязывающие комедии уже были. Ближе к концу просмотра «Любовных страстей на троих с половиной» вспомнил, что два года назад уже видел похожую постановку - спектакль «Пока она умирала». Он из репертуара за два года не исчез, последний раз повторяли в начале декабря 2024-го. И действительно, работы режиссера из Абакана Эдуарда Шахова и выпускницы ГИТИСа Евгении Тикиджи-Хамбурьян едва различимы. Четыре героя в маленькой квартире, где нет счастья. Но в один прекрасный момент появляется новый персонаж, который помогает его найти.

- Эти спектакли отличаются в первую очередь площадкой, - говорит актриса Юлия КУДРЯШОВА. – Предыдущий спектакль был в большом зале, а новый - в малом. И это огромная разница. На малой сцене есть контакт со зрителем. Я могу вам сказать, что не надо искать между ними разницу. Самое главное, что сейчас у людей дефицит радости. Причем не только у нас, но и по всему миру. Сейчас такой период, когда у всех какие-то проблемы. И такие спектакли нужны, чтобы можно было отдохнуть от проблем. Сесть и посмеяться. Получить эмоциональный заряд радости. Для меня эти спектакли разные, в том числе и подачей. В «Пока она умирала» более бытовая подача материала, а в новом спектакле быта нет как такового. Предлагаемые обстоятельства для зрителя чуточку другие. И актеры здесь бесконечно контактирую со зрителем.

Говорят, что о вкусах не спорят. Возможно, вам шутки покажутся смешными, а сюжет интересным. По крайней мере на пресс-показе зрители смеялись и никто из зала демонстративно не выходил. Наверное, один раз можно посмотреть и по завету режиссера расслабиться. В театре, кстати, считают, что постановка удалась.

- Мы выдохнули, потому что те реакции, которые должны были быть, которые мы ожидали, все эти моменты выстрелили, - отмечает Кудряшова. – А импровизация… Когда артисты успокоятся, когда мы свободно в этом материале начнем существовать, не думать о тексте, только тогда мы начнем импровизировать.

- Театр - он про человеческие взаимоотношения, - считает Евгения Тикиджи-Хамбурьян. – Темы на подумать тут тоже есть. Я боюсь, что за вашим протестом вы могли не услышать темы, о которых можно подумать. Например, свободы и отношений – что ценнее.

Посмотреть новую комедию костанайского театра наши читатели смогут уже в январе. Судя по данным сайта «Тикетон», все билеты до 16 января раскуплены.

Фото Георгия ГОВОРОВА

