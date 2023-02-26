Спектакль по пьесе Надежды Птушкиной показали зрителям в эти выходные. Перед премьерой с новой работой костанайских актеров познакомили прессу. Спектакль поставил режиссер из Абакана Эдуард ШАХОВ, он стал новым главным режиссером костанайского театра в октябре прошлого года.

Режиссеры из России в последнее время на костанайской сцене не редкость. Но если предыдущие работы сосредотачивали свое внимание на драме и сразу погружали зрителя в серьезный эмоциональный материал, который нужно осмысливать, то в этот раз костанайцам предлагают комедию, известную телезрителям начала нулевых по фильму «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях.

Сценарий не сильно отличается от киношного. В одной квартире живут мать и дочь. Одна приближается к закату жизни, вторая давно перешагнула возраст, когда влюбляются и создают семью. Мать не может выйти в мир из-за инвалидного кресла, дочь желает разделить с матерью ее одиночество. Однажды, в канун Нового года, в их жизнь вторгается новый человек.

Спектакль и правда очень похож на новогоднюю сказку - как жизнь «старой девы» меняет условный принц на белом коне. Это постановка о ценности семьи и любви с обильной долей юмора. Комедия же. Правда, как говорит Эдуард Шахов, он снижал градус юмора и просил актеров максимально показывать на сцене живых людей.

- Это моя первая работа в костанайском театре. С актерами работать легко, - говорит Шахов. - Прогонов у нас было немного, оригинальный сценарий сильно не переделывали, только чуть-чуть сократили. Я, как главный режиссер, должен думать о профессиональном росте артистов. Чтобы они на сцене не наигрывали, а пытались быть живыми людьми. Это немного обкрадывает зрелищность. Мне кажется, у них это получилось. И со временем актеры добавят больше комедии - это будет живой процесс вместе со зрителем.

Актер Виталий ОДИНЕЦ рассказывает, как режиссер помогал ему сдерживать себя при работе над образом богатого бухгалтера Игоря:

- Режиссер очень доступно объясняет. Можно сказать, по-человечески. Например, по психофизике я очень подвижный, много размахиваю руками. Эдуард Зуфарович говорит мне: "Виталь, ну пойми, этот человек немного другой, чуть солиднее, чуть надо мачо показать". Я прислушивался и пытался что-то исправить, хотя нутро все равно лезет. Что касается самой истории - я в 90-х уже был взрослым и мне близки те времена. Конечно,я был не в том возрасте, что мой герой.

Актриса Ольга МУЛЯК, сыгравшая 49-летнюю Татьяну, признается, что образ жизни и мысли героини ей противоположен.

- Я моложе Татьяны на 10 лет. С момента читки и до сдачи искала этот образ, - объясняет Ольга. - Я шла от себя, но потом поняла, что ты тут вообще не при чем, тут заняты только твое тело и голос, и как ты понимаешь и принимаешь ее поступки. Она не замужем, без детей, сидит с мамой, закутав себя в мир книг Диккенса. Каждая репетиция складывала по крупинкам мой образ и понимание Татьяны. Я и она - это два совершенно разных человека. Потому что я не такая. Ну как можно прожить почти 50 лет и не создать семьи?! Мне кажется, жизнь не складывается только из ухода за мамой и книжных грез. Я с ней не согласна, но я ее принимаю, я ее люблю, холю и лелею. Я принимаю ее такой, какая она есть.

Роль Софьи Ивановны досталась одной из опытнейших актрис Любови РОМАДИНОЙ. Она отмечает, что любит такие роли, когда нужно и смеяться, и плакать - показывать огромный диапазон чувств и эмоций.

- Люблю трагикомедию - это самое лучшее и интересное, - говорит Ромадина. - Софья Ивановна - она разная: то умная, то властная, то совсем детеныш, вроде как дурында, то она шутит. Люди такие и бывают. Комедия написана специально так,чтобы люди не боялись. И мы зрителя не пугаем. Даже в самом начале, когда мы говорим, что Софья Ивановна умирает, она ведь говорит о смерти из-за того, что переживает за дочь. Сидеть в инвалидном кресле не тяжело, я привыкла за время репетиций. Я знаю,что это очень хороший материал, что роль у меня получилась, я получаю от игры удовольствие. Наша комедия несет светлые, хорошие мысли, потому что семья и любовь - лучшее, что в нашей жизни есть.

Актеры продолжат работу над своими образами. Как отметил режиссер, есть немного шероховатостей, особенно во втором акте.

Билеты на ближайшие показы уже почти раскуплены. Судя по репертуару театра, увидеть новую комедию костанаайцы смогут вновь уже в конце марта.