Существует мнение, что наиболее безопасное место в самолете – это хвостовая часть. Именно туда предпочитают бронировать билеты многие путешественники, надеясь повысить свои шансы на выживание в случае аварийной ситуации. Но так ли это на самом деле? Tengri Travel поговорили с авиационном экспертом, чтобы разобраться в этом вопросе.

Фото: МЧС РК

Абул Кекилбаев – эксперт в гражданской авиации. Он окончил Рижский институт аэронавигации, где получил степень магистра технических наук по специальности "управление транспортными системами", а также завершил Nazarbayev University со степенью MBA. Работал заместителем гендиректора "Казаэронавигации", советником министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана по транспорту. Участвовал в программе Young Aviation Professional ИКАО. Сейчас Кекилбаев – независимый консультант по модернизации и развитию гражданской авиации.

После трагической авиакатастрофы близ Актау мы решили поговорить с Абулом и узнать его мнение о случившемся. Он объяснил, какие факторы влияют на безопасность пассажиров.

Почему произошла авиакатастрофа близ Актау

Комментируя катастрофу, эксперт призвал воздержаться от преждевременных выводов и отметил, что сейчас особенно важно не строить догадки о причинах происшествия, а сосредоточиться на сборе данных, чтобы обеспечить объективное расследование. Абул подчеркнул, что любое расследование начинается с тщательного анализа.

"Сейчас много версий циркулирует, и каждая из них, с одной стороны, отвлекает комиссию, которая будет проводить расследование. Затрачиваются определенные ресурсы на то, чтобы их опровергнуть или еще что-то.

Сейчас у нас золотой час, чтобы собрать все обломки самолета и информацию, которая поможет быстро провести расследование. Авиационное происшествие произошло. Важно собрать все данные, которые помогут нам провести объективное и всестороннее расследование. После расшифровки данных с черных ящиков можно будет говорить о причинах", – отметил он.

Эксперт также выразил уважение к экипажу разбившегося самолета, который, по его мнению, сделал все возможное, чтобы избежать худшего исхода. Он обратил внимание, что пилоты пытались избежать столкновения с населенным пунктом.

"Он не собирался приводняться, потому что планировал сесть в аэропорту Актау. Решение командира воздушного судна у нас в авиации не обсуждается. Мы делаем все возможное, чтобы помочь ему выполнить благополучный полет в том направлении, куда выбрал пилот. Он мог бы просто плашмя упасть, но пилот максимально постарался спланировать посадку. Это спасло жизни большому количеству людей. Если бы упал плашмя, там бы все погибли.

Судя по видеозаписям, пилоты пытались выровнять самолет и совершить безопасную посадку. Их профессионализм заслуживает признания, хотя об этом мало говорят", – подчеркнул эксперт.

Мы поинтересовались о возможных сроках проведения расследования, на что Абул привел в пример авиакатастрофу 2019 года с BekAir.

"Из практики: расследование инцидента с BekAir проводилось больше трех лет. Но в случае с крушением близ Актау нет проблем с поиском этого черного ящика, только вопрос времени на расшифровку. Как только они расшифруют, специалисты сразу же дадут свои первые комментарии. Не думаю, что это может затянуться. Обычно пару недель, в зависимости от каких-то технических аспектов. В таких случаях стараются максимально быстро дать все комментарии, чтобы исключить какие-то домыслы. Все заинтересованы в объективности", – отметил специалист.

В сети появились кадры, на которых видны отверстия во фюзеляже упавшего Embraer. Они похожи на следы поражающих элементов или осколков. Мы поинтересовались у эксперта, откуда они могли появиться.

"Это может быть все, что угодно. Во время пожара у двигателя какие-то детали отлететь могли. Сейчас в сети всякие спекуляции происходят, поэтому лучше дождаться официального результата", – ответил он.

Действительно ли хвостовая часть самолета самое безопасное место

Говоря о безопасности пассажиров, эксперт указал на целую систему мер, которая включает подготовку экипажей, техническое обслуживание самолетов и соблюдение международных стандартов. Несмотря на это, риск все равно существует, особенно при взлете и посадке, когда происходит большинство авиационных происшествий.

Фото: МЧС РК

По словам эксперта, хвостовая часть действительно считается более безопасной при аварийных ситуациях.

"Хвостовая часть самолета за крылом чаще всего оказывается менее подвержена разрушениям при авариях. Например, при столкновении носовая часть обычно страдает первой. Если вспомнить случай с авиакатастрофой самолета BekAir, выжили все пассажиры, находившиеся за 13-м рядом, потому что основное разрушение пришлось на переднюю часть судна", – ответил специалист на вопрос о том, какие места в салоне считаются наиболее безопасными.

Однако он уточнил, что в каждом конкретном случае все зависит от обстоятельств.

"Если самолет разрушается в воздухе, расположение пассажиров уже не играет роли. Но при жесткой посадке статистика говорит о большей выживаемости тех, кто сидел ближе к хвосту", – обратил внимание Абул Кекилбаев.

Эксперт подчеркнул, что безопасность полетов определяется множеством факторов: техническим состоянием самолета, квалификацией пилотов и инженерного состава, а также конструктивными особенностями воздушного судна. Он отметил, что безопасность пассажиров зависит не только от их места, но и от поведения.

"Пассажиры должны пристегивать ремни безопасности и строго выполнять инструкции. Это значительно повышает шансы на благополучный исход", – обратил внимание специалист.

По мнению эксперта, расположение аварийных выходов также играет роль в спасении пассажиров. Количество и расположение таких выходов рассчитывается на этапе сертификации самолета, чтобы обеспечить быструю эвакуацию при любых обстоятельствах.

Конструкция самолета также влияет на распределение ударной силы при аварии. Например, узлы стыковки фюзеляжа могут становиться местами повышенного риска, но хвостовая часть остается относительно безопасной из-за удаленности от зон максимальной нагрузки.

Кроме того, он подчеркнул, что неправильное распределение пассажиров по салону может повлиять на центровку самолета.

"Центровка критически важна. Экипаж всегда следит за равномерным распределением веса, чтобы избежать риска потери управления", – отметил Абул Кекилбаев.

Могли ли все пассажиры спастись

А если бы все пассажиры из самолета, потерпевшего крушение близ Актау, собрались в хвосте, могли ли они все остаться в живых?

"Если бы их всех собрали по какой-то, ну, невероятной причине в хвостовой части или еще где-то, то экипаж все равно бы их рассадил, потому что нарушилась бы центровка. По этой причине иногда пассажиров выпускают сначала сзади, потом спереди или, наоборот, спереди, потом сзади. Все это для того, чтобы эта центровка не нарушилась", – заключил он.

Напомним, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку (Азербайджан) в Грозный (Россия), разбился в трех километрах от Актау в 11:30 по местному времени 25 декабря. Пассажирский рейс не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана, сначала его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.

По данным МЧС, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. По последним данным, среди выживших 29 человек, среди них трое детей. Казахстанцев среди выживших нет.

Среди погибших - уроженка Костанайской области 29-летняя Салима Джутаева, которая работала стоматологом.