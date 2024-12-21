20 декабря вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков побывал в Рудном, сообщили в Министерстве экономики. Он осмотрел несколько многоквартирных домов, требующих реконструкции, и побывал на насосной и фильтровальной станциях. На месте обсудил планы по их обновлению и необходимое финансирование для выполнения работ.

Фото с сайта Министерства национальной экономики РК

Омарбеков ознакомился с "успешным опытом Рудного по реконструкции пустующих зданий под многоквартирные жилые дома для очередников", говорится на сайте минэкономики. Эти проекты были реализованы за счет инвесторов и местного бюджета.

Один из заброшенных домов в центре Рудного / Фото из архива "НГ"

В 2023 году в Рудном было реконструировано 4 пустующих здания, в результате чего было получено 228 квартир. В текущем году ведется реконструкция еще 7 многоэтажных домов.

Напомним, аким области Кумар АКСАКАЛОВ в свое время раскритиковал выкуп заброшенных зданий за счет местного бюджета для реконструкции:

- Лучше, конечно, чтобы мы выкупили уже готовые квартиры, - говорил он тогда. - Если здание принадлежит частнику, пусть за счет собственных средств восстанавливает, а мы будем выкупать уже готовое жилье. Это дешевле, чем покупать коробку, потом разрабатывать ПСД, выделять деньги. Это в разы дороже, а результат такой же. Арендное жилье мы вправе выкупать.

Кумар Аксакалов: "Лучше, конечно, чтобы мы выкупали готовые квартиры" / Фото из архива "НГ"





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53661

На выкуп одной квартиры площадью 60 кв. м требуется 9 600 000 тенге.

- Коробка стоит, у предпринимателя затрат намного меньше, чем строить заново, - высказался в свое время Аксакалов. - Понятно, что он когда-то покупал задешево эти квартиры. Поэтому я думаю, что ему будет выгодно самому реализовать этот проект. Не надо нам туда идти! Нам нужно строить только новое жилье. И постараться, чтобы частники построили и реализовали, мы к этому готовы. Нужно с частниками продолжить персональную работу, чтобы они продолжили выкуп квартир, находили собственников, через судебную систему восстанавливали, юридически все правильно оформляли и вперед!



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48137