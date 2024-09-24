17,8 млрд тенге выделили на покупку 933 арендных квартир в четырех городах и девяти районах Костанайской области для социально уязвимых категорий населения. Заселяют очередников либо в новостройках, либо в восстановленных заброшенных домах. Последняя практика особенно распространена в Рудном.

Один из заброшенных домов в центре Рудного / Фото из архива "НГ"

Однако, как сообщила сегодня, 24 сентября, на совещании руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Динара ИХЛАСОВА, за 8 месяцев выкуплены только 104 квартиры - в Костанае, Рудном и Алтынсаринском районах.

- Неоднократно в местные акиматы направляли письма о необходимости проведения конкурсных процедур (по выкупу арендных квартир - "НГ"), - отметила Ихласова, - однако не все регионы сделали это. Конкурсные процедуры занимают от 30 до 70 дней. В связи с этим необходимо начать работу до 1 октября.

Акиматы Аркалыка (0 из 48 квартир) и Лисаковска (0 из 32) еще не объявляли конкурсы на выкуп жилья. В остальных регионах работа не доделана: Костанай (134 из 212), Рудный (365 из 390), Костанайский район (90 из 120), Карасусский район (2 из 4), Карабалыкский район (4 из 14).

- Завтра объявим конкурс, Кумар Иргибаевич, - обратился к акиму области аким Аркалыка Амирхан АСАНОВ. - Строительно-монтажные работы ведутся, поэтому мы немного придержали объявление конкурса. Квартиры есть, там проводится реконструкция. Стараемся закончить.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ уточнил, что в областном центре закупят даже больше - не 212, а 225 квартир. По его данным, 80 квартир уже выкуплены, 107 - в работе.

- И остаются у нас 38-40 квартир, - отметил Жундубаев. - Есть потенциальный застройщик, у которого мы выкупим квартиры, мы на 100% план выполним. Проблем не будет.

Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО сказал, что в его городе строят 4 новых дома и 1 восстанавливают. Он тоже обещает выполнить план до конца года. Такое же обещание дал аким Костанайского района Берик ТАНЖАРИКОВ.

- У нас есть 9 квартир, которые сейчас готовят к сдаче, - сообщил заместитель акима Лисаковска Ерлан КАЗИЕВ. - По оставшимся квартирам мы работаем. Есть заброшенный дом, который не хотят нам собственники продавать, завышая коммерческую стоимость жилья. С ними ведем переговоры.

Аким области Кумар АКСАКАЛОВ подчеркнул, что времени осталось очень мало, а денег было выделено много - в 6 раз больше, чем в прошлом году.

- Люди ждут свои квартиры, - сказал Аксакалов. - Это ваша задача, местных исполнительных органов, очень оперативно отработать.

Фото Георгия ГОВОРОВА