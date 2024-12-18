"В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это не нарушение" - Министр национальной экономики ответил депутату из Костаная
Депутат Еркин АБИЛЬ сказал журналистам, что ответственность за дефицит бюджета должна быть персонально на руководстве Министерства национальной экономики, потому что они "неправильно распланировали, не учли риски". Корреспонденты поинтересовались у министра, согласен ли он с этим, передает Informburo.kz. Заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Нурлан БАЙБАЗАРОВ, заявил, что бюджет Казахстана всегда испытывал дефицит.
Фото с сайта primeminister.kz
- Бывает два вида бюджета: профицитный и дефицитный. У нас бюджет дефицитный, потому что дефицит – это тоже часть бюджета, - сказал министр. - Надо прочитать Бюджетный кодекс, и дефицит – это общепринятый финансовый инструмент, инструмент финансирования расходов. О размере дефицита мы всегда говорим, и принят концептуальный документ по бюджету, концепция госуправления финансов, заложено определённое ограничение. И если смотреть, то мы должны планомерно снижать дефицит бюджета, работа ведётся. В рамках ограничений будем работать: повышать доходную часть, оптимизировать расходную.
Он подчеркнул, что "дефицит – это не нарушение чего-то, а нормальный финансовый инструмент". При этом ответственность за использование, планирование и целевое использование бюджетных средств с каждым годом ужесточается.
- Ну, вся почти наша работа ответственная, поэтому я всегда говорю, что никто из членов правительства не избегает ответственности. Мы готовы нести ответственность в установленном порядке, – заключил Нурлан Байбазаров.
11 декабря депутат Еркин Абиль заявил, что правительству Казахстана нужно закрыть дыру в бюджете в размере 10 трлн тенге. Объясняя нехватку средств в бюджете, вице-министр национальной экономики Азамат АМРИН пояснил, что это связанно с ростом базовых расходов и социальных обязательств.
18 декабря вице-министр финансов Ержан БИРЖАНОВ сообщил, что в бюджет Казахстана недопоступило 3,5 трлн тенге налогов. По его данным, государственный бюджет получил 19 трлн тенге, план исполнили на 90%. В том числе в республиканский бюджет поступило 11,8 трлн тенге или 82% к плану – 14,5 трлн тенге.
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