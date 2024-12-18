Депутат Еркин АБИЛЬ сказал журналистам, что ответственность за дефицит бюджета должна быть персонально на руководстве Министерства национальной экономики, потому что они "неправильно распланировали, не учли риски". Корреспонденты поинтересовались у министра, согласен ли он с этим, передает Informburo.kz. Заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Нурлан БАЙБАЗАРОВ, заявил, что бюджет Казахстана всегда испытывал дефицит.

Фото с сайта primeminister.kz

- Бывает два вида бюджета: профицитный и дефицитный. У нас бюджет дефицитный, потому что дефицит – это тоже часть бюджета, - сказал министр. - Надо прочитать Бюджетный кодекс, и дефицит – это общепринятый финансовый инструмент, инструмент финансирования расходов. О размере дефицита мы всегда говорим, и принят концептуальный документ по бюджету, концепция госуправления финансов, заложено определённое ограничение. И если смотреть, то мы должны планомерно снижать дефицит бюджета, работа ведётся. В рамках ограничений будем работать: повышать доходную часть, оптимизировать расходную.

Он подчеркнул, что "дефицит – это не нарушение чего-то, а нормальный финансовый инструмент". При этом ответственность за использование, планирование и целевое использование бюджетных средств с каждым годом ужесточается.

- Ну, вся почти наша работа ответственная, поэтому я всегда говорю, что никто из членов правительства не избегает ответственности. Мы готовы нести ответственность в установленном порядке, – заключил Нурлан Байбазаров.

11 декабря депутат Еркин Абиль заявил, что правительству Казахстана нужно закрыть дыру в бюджете в размере 10 трлн тенге. Объясняя нехватку средств в бюджете, вице-министр национальной экономики Азамат АМРИН пояснил, что это связанно с ростом базовых расходов и социальных обязательств.

18 декабря вице-министр финансов Ержан БИРЖАНОВ сообщил, что в бюджет Казахстана недопоступило 3,5 трлн тенге налогов. По его данным, государственный бюджет получил 19 трлн тенге, план исполнили на 90%. В том числе в республиканский бюджет поступило 11,8 трлн тенге или 82% к плану – 14,5 трлн тенге.