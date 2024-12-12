Правительству Казахстана нужно закрыть дыру в бюджете в размере Т10 трлн, сказал депутат мажилиса Еркин АБИЛЬ во время обсуждения нового Налогового кодекса на втором заседании Astana Open Dialogue, сообщает КазТАГ.

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- Мы должны найти баланс, сбалансированную такую точку зрения, которая, во-первых, поможет нам сбалансировать бюджет, - сказал Абиль в среду в Астане. - Мы об этом все говорим, у нас задача перед правительством. Я их понимаю, во многих моментах не разделяю точку зрения, но понимаю, им нужно закрыть дыру в 10 трлн тенге. Ну прямо будем откровенно говорить об этом.

Объясняя нехватку средств в бюджете, вице-министр национальной экономики Азамат АМРИН пояснил, что это связанно с ростом базовых расходов и социальных обязательств.

- Поэтому здесь вопрос не в ответственности, а вопрос в том, что государство должно обеспечивать все социальные затраты, - сказал вице-министр.

При этом он заявил, что дыры в бюджете будут латать не за счет повышения налогов, а за счет сокращения льгот.

- Если вы посмотрите в проекте, который зашел в парламент, увеличения ставок нет, - пояснил Амрин. - Как будем собирать? Первое, сокращение льгот, там порядка 1,3 трлн тенге, улучшение администрирования за счет цифровизации, где-то порядка 500 млрд тенге. Ну и льготы, которые мы сокращаем, то есть дополнительно это по банковскому сектору, по медицине, по недвижимости. Все это даст дополнительные средства, которые можно будет исполнять. Ну и плюс, помимо того, что у нас сервисная модель по администрированию, у нас усиление администрирования происходит, борьба с теневой экономикой, с недобросовестными налогоплательщиками.

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