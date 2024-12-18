В бюджет Казахстана недопоступило 3,5 трлн тенге налогов, сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов. На это в том числе повлияло снижение объёма импорта из трёх стран, передает Informburo.kz.

По его данным, государственный бюджет получил 19 трлн тенге, план исполнили на 90%. В том числе в республиканский бюджет поступило 11,8 трлн тенге или 82% к плану – 14,5 трлн тенге.

"Неисполнение связано с уменьшением плана по поступлению налогов, который исполнен на 76%: план – 14,3 трлн тенге, факт – 10,8 трлн тенге, неисполнение – 3,5 трлн тенге", – сказал Биржанов на заседании правительства.

Как он отметил, основными причинами неисполнения плана стали:

Снижение объёма импорта из трёх стран за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, или меньше на 2,3 млрд долларов.

Снижение цен на основные экспортные металлы, которое отразилось на снижение сумм авансовых платежей по 602 крупным налогоплательщикам на 26,7%, или на 267 млрд тенге.

Увеличение возврата НДС составило 981 млрд тенге. Тем не менее, добавил Биржанов, неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей на 1 трлн тенге.