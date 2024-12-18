Столичный суд вынес решение по иску Серикжана Ахметжанова, который требует отменить постановление правительства о переходе на единый часового пояс во всём Казахстане, передает Informburo.kz.

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Серикжан Ахметжанов требовал признать незаконным постановление правительства о переходе на единый часовой пояс. Он рассказал, что будучи жителем Восточно-Казахстанской области, страдает от перевода времени, ведь в регионе солнце заходит уже к 16.00. По его словам, изначально при обсуждении вопроса не рассматривалась позиция жителей, что является нарушением.

В межрайонном суде по гражданским делам Астаны отказали в удовлетворении иска.

"По закону разработка основных направлений единой государственной политики в области обеспечения единства измерений отнесена к компетенции правительства. Постановлением №131 от 26 января 2000 года образован консультативно-совещательный орган при правительстве в лице межведомственной комиссии по времени и эталонным частотам. Одной из функций комиссии определено внесение предложений в правительство по установлению и изменению порядка исчисления времени на территории республики", – уточнили в суде.

Ахметжанов просил признать незаконным и отменить постановление правительства №1749 от 23 ноября 2000 года "О порядке исчисления времени на территории Казахстана" и №20 от 19 января 2024 года о внесении в него изменений.

"С момента принятия постановления от 23 ноября 2000 года прошло более 24 лет. Истец пропустил общий срок исковой давности в три года. Довод об изменении более половины текста нормативного правового акта не подтвердился, он не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена", – подчеркнули в суде.

Решение не вступило в законную силу. В течение месяца Серикжан Ахметжанов может оспорить его.

Напомним, костанайские общественники и активисты не один год боролись за возвращение природного часового пояса в Костанайской области, в 2021 году уже судились с министерством торговли и интеграции. Но в их иске отказали в судах двух инстанций.

В ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад. Сейчас расхождение с истинным полднем в Костанайской области составляет 46 минут.

7 июня официальная петиция против единого часового пояса, опубликованная на государственном портале ePetition, набрала 50 тысяч подписей. После её рассмотрения 2 августа в Минторговли отклонили петицию.

Депутаты парламента поручили государственным органам завершить научное исследование по вопросу единого часового пояса до марта 2025 года. Мажилисмен Елнур Бейсенбаев заявил, что в партию продолжают обращаться недовольные граждане. По его словам, более 10 млн человек против единого часового пояса в Казахстане. На исследование о влиянии смены часового пояса на здоровье казахстанцев могут потратить 160 млн тенге.