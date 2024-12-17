Сегодня, 17 декабря, на сессии облмаслихата говорили о судьбе объекта, который стал отрицательной визитной карточкой региона. За 4 года здесь так и не завершили ремонт детского медицинского учреждения - ремонт, который считался выполненным на 90%.

По крайней мере, так на брифинге с участием прессы докладывали в октябре 2022 года костанайские чиновники министру здравоохранения Ажар Гиният. Министр во время поездки в регион посещала и названное медицинское учреждение, и корпус во взрослой областной больнице, где вынуждены были квартировать детские врачи и их пациенты.

Тогда еще признавали, что нужна корректировка проекта, создавали комиссии.

Последним и не таким уж давним аккордом (февраль нынешнего года) было предложение областного акимата выделить из бюджета на завершение ремонта 1,5 млрд тенге, тогда как изначально сумма по договору была 1,2 млрд тенге. Разразился скандал. Аким области отреагировал и распорядился создать рабочую группу, чтобы перепроверить расчеты, потребность в средствах. Все это происходило на фоне того, что прежний подрядчик (ТОО «Вершина») заявлял: дайте 300 млн тенге, которые недодали, и ремонт будет завершен.

Месяц шел за месяцем. Видимых глазу движений на злосчастной детской областной не происходило. «НГ» в июне сделала запрос акиму области. Ответил на него руководитель управления здравоохранения. Традиционно, ничего конкретного ответ не содержал.

А в сентябре 2024 года тот же глава облздрава Данияр ДЖАНДАЕВ на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил следующее:

- С подрядчиком (прежним - «НГ») расторгнуты договоры, на сегодня этим вопросом полностью занимается антикоррупционная служба. Мы также ожидаем результат судебно-строительной экспертизы, которая должна определить объемы выполненных работ. После этого будут приниматься решения по дальнейшим мерам для завершения ремонта.

На сессии областного маслихата к теме вернулась депутат Александра СЕРГАЗИНОВА.

- Я на заседании постоянных комиссий поднимала вопрос по детской областной больнице, - сказала она. - Ответа так и не получила. На какой стадии это остановилось, застряло?

- Нами сейчас принято решение совместно с правоохранительными и контролирующими органами о том, что будет издан приказ управлением здравоохранения, - ответила заместитель акима области Гульбарам МУСАГАЗИНА, - приказ о том, что капитальный ремонт областной детской больницы на данный момент будет считаться неэффективным. Будет проведено техническое обследование. И управлением строительства, которое будет определено как администратор программы, будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания. Так как за 4 года оно претерпело изменения. Новый проектировщик, который проводил техническое обследование — а мы пытались сделать корректировку действующей ПСД — отметил, что очень много нарушений в самой этой ПСД. В правоохранительные органы мы передали все материалы. Они будут принимать решения в своем правовом поле. А в общем принято решение о реконструкции здания детской областной больницы.

Напомним, что еще в 2019 году было запланировано капитально отремонтировать типовое здание единственного в своем роде медицинского учреждения, которое обслуживало все детское население области. Завершиться работы на площади 14 тыс. кв метров должны были в 2020 году.

















