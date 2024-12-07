Операторы связи не изменят действующие тарифы до конца года в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

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Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"В результате обсуждения с операторами связи договорились о сохранении текущего уровня тарифов на услуги связи до конца 2024 года", - говорится в сообщении.

(До конца года осталось 23 дня).

В ведомстве заявили, что операторы выразили готовность пойти навстречу и зафиксировать действующие тарифы, несмотря на экономические вызовы.

"Связь - это основа повседневной жизни, работы и обучения. Сохранение стабильных тарифов на услуги связи демонстрирует нашу приверженность интересам граждан и поддержку социально значимых инициатив", - подчеркнули в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) сообщило о ходе расследования в отношении казахстанских сотовых операторов.

В ноябре операторы связи предупредили о повышении тарифов в следующем месяце. Сообщения о повышении цен пришли абонентам Kcell и Activ.

В том же месяце министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев пообещал, что требования к операторам в сфере мобильного интернета будут повышены.