Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев прокомментировал плохое качество интернета у сотовых операторов, работающих на территории страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Он пообещал, что требования к операторам в этом отношении будут повышены.

"Абсолютно правильно, что вы требуете. И мы, как правительство, ужесточаем требования. Мы сейчас повышаем минимальную планку по количеству мегабит в секунду. Сейчас мы работаем над поднятием требования к 5G до 50 мегабит, думаю, дальше пойдем", - сказал Мадиев в кулуарах Сената.

А вот запретить повышать тарифы без предупреждения пользователей Минцифры не сможет.

"Цены у нас не регулируются по Предпринимательскому кодексу. Запрет ставить нельзя, иначе как они будут инвестировать? Они же вкладывают большие инвестиции в базовые станции, антенно-мачтовые сооружения", - заявил министр.