Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) сообщило о расследовании в отношении казахстанских сотовых операторов, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что в рамках рассмотрения фактов роста цен на услуги сотовой связи в 2023 году были начаты расследования в отношении сотовых операторов АО "Кселл", ТОО "Мобайл Телеком - Сервис" (Тele2/Altel) и ТОО "Кар-Тел" (Beeline) по статье 170 Предпринимательского кодекса в части согласованного повышения тарифов.

"Кроме того, в связи с обнаружением в действиях сотовых операторов по установлению одинаковой стоимости звонков за одну минуту разговоров в тарифных планах в размере 18 тенге сотовым операторам были направлены уведомления о прекращениях выявленных признаков путем обоснованного снижения цен.

В настоящее время в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан сотовые операторы обжалуют принятые меры реагирования в судебных органах, в связи с чем расследования приостановлены до вынесения соответствующих судебных решений", - говорится в сообщении.

19 ноября департаментом агентства по Астане в отношении ТОО "КаР-Тел" было вынесено уведомление об устранении признаков злоупотребления доминирующим положением, выразившегося в ограничении оператором потребителей в выборе скорости домашнего интернета в тарифных пакетах.

Кроме того, по аналогичному признаку нарушения законодательства в отношении АО "Казахтелеком" начата процедура расследования.

"По фактам повышения цен в 2024 году агентством будет проводиться анализ динамики цен за текущий период, по итогам будет дана правовая оценка в установленном законодательством порядке", - добавили в АЗРК.

В адрес сотовых операторов также направлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства в области защиты конкуренции в связи с публикациями операторов в СМИ о повышениях цен с декабря.