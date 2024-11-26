Но суд признал погибшего начальник участка элеватора Н., расположенного в Аркалыке, невиновным в смерти второго сотрудника и причинении тяжкого вреда здоровью третьего рабочего. Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес прокурора области и еще нескольких госорганов.

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Несчастный случай произошел 31 июля 2023 года на территории элеватора ТОО «G.». Оператор пульта управления элеватора К. без соответствующей экипировки проводил очистку колодца нории и отравился неизвестным веществом. Ему на помощь поспешили начальник участка элеватора Н. и старший оператор пульта управления С., которые также были без соответствующей экипировки. В итоге Н. и С. скончались.

Согласно обвинению, погибшим начальником участка элеватора Н. не были выполнены требования по соблюдению охраны и безопасности труда, что повлекло гибель человека и получение тяжкого вреда здоровью рабочего TOO (ст.156 ч.ч. 2, 3 УК РК).

Прокурор просил признать Н. виновным и прекратить уголовное дело в связи с его смертью. Потерпевшие же считали скончавшегося начальника участка невиновным.

- Судом вина умершего Н. не установлена, так как стороной обвинения не предоставлено суду доказательств, свидетельствующих о прохождении Н. обучения по безопасному выполнению работ по очистке шахты, колодца нории по Правилам обеспечения промышленной безопасности. Сами работники не прошли обучение и проверку знаний по вине работодателя, - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. - Элеватор функционировал незаконно, не имея соответствующего разрешения, без сдачи декларации промышленной безопасности. Также элеватор не прошел приемочные испытания при вводе в эксплуатацию. Работодателем в лице директора ТОО была поручена работникам работа, связанная с вредными условиями труда и не обусловленная их трудовым договором. При этом, не обучив их безопасным приемам выполнения работ по правилам промышленной безопасности и не обеспечив их средствами индивидуальной защиты, работодатель поручил им очистку колодца нории, наполненного водой. Трудовой инспекцией установлена 100% вина работодателя в смерти работников.

В итоге Аркалыкский городской суд признал Н. невиновным в совершении преступления и оправдал за недоказанностью его участия в совершении уголовного правонарушения. Его наследники теперь имеют право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями в ТОО судья вынес частное постановление в адрес прокурора Костанайской области, ГУ «Управление по инспекции труда акимата Костанайской области», РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Костанайской области», начальника ДЧС по Костанайской области для проведения проверки и принятия мер в отношении виновных лиц.

Приговор и частное постановление еще не вступили в законную силу.

Напомним, в начале октября 2024 года в Рудном во время чистки бункера на мельничном комплексе ТОО «Imperial Agro Group» скончались четыре человека. Позже в Минтруда сообщили, что для расследования группового несчастного случая будет создана специальная комиссия.