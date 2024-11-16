В конце лета на ул. Горняков приступили к реконструкции участка в границах улиц Топоркова - Дзержинского. Тогда в акимате сообщили, что придется пожертвовать растущими вдоль улицы деревьями, в итоге под снос пошли больше 50 кленов и карагачей. Взамен обещали компенсационную посадку новых деревьев, что предусмотрено проектом. Но пока что мы видим только высаженную вдоль тротуара так называемую живую изгородь из кустарника, сообщает ИА "Город".

Фото Ирины Стариковой / iagorod.kz

А будут ли посажены деревья? В отделе ЖКХ акимата Рудного сообщили, что пока, в рамках проекта, высадили около 300 метров живой изгороди, причем, преимущественно по стороне улицы, где проходит теплотрасса, точнее, магистраль, заменой которой занимались в прошлом году.

- На противоположной стороне улицы, слева (если смотреть с ул. Топоркова), между новым тротуаром и жилыми домами пролегает кабель «Атики» и связь - оптоволокно «Казахтелекома». Потому высаживать зеленые насаждения нельзя. Мы еще будем смотреть, на каких участках можно произвести озеленение. Пока справа высадили живую изгородь, поздней осенью это можно делать. А весной, уже в рамках работ по благоустройству города, мы планируем высадить вдоль улицы еще и деревья, но тут нужно смотреть, чтобы это не были раскидистые деревья, так как рядом жилые дома. Возможно, это будут пирамидальные тополя, - прокомментировал руководитель ОЖКХ Юрий Итемгенов.

Кабели трогать нельзя, а теплотрассы уже охранная зона не касается? Согласитесь, это очень неоднозначное решение: высаживать кустарники и деревья именно над тепломагистралью. Вспомним ул. Ленина, где в прошлом году при замене теплосетей вырубали пирамидальные тополя, и в ответ на возмущение горожан в акимате заявили, что не нужно было высаживать деревья поверх коммуникаций.

Комментарии под этой новостью в Инстаграм не заставили себя долго ждать, цитируем некоторые из них:

«И улицу не расширили, и деревья, дающие летом в жару спасительную тень, спилили. И, судя по этой информации, вряд ли появятся деревья».

«Непродуманный проект. Вместо того, чтобы над теплотрассой сделать тротуар, который зимой будет всегда чистый и сухой, его положили рядом с дорогой. И теперь там просто не может работать техника, потому что он узкий, и еще стоят опоры газопровода. Как итог тротуар не чистится, деревья сажать некуда, а дорога как была узкой такой и осталась. А зимой еще по краям дороги образуется снежный наклонный наст, машины начнут сползать к центру и без того узкой дороги. Это заметно уже сейчас».

«А куда теперь сажать? У коммуникаций охранная зона, у домов охранная зона? Никуда не годный проект с вырубкой такого огромного количества деревьев перенесли в натуру. Во сколько же он обошелся».

В Костанае же, меньше чем два месяца назад, возле "Детского мира" спилили под корень несколько больших кленов. Власти объяснили свои действия старостью деревьев и обещали высадить на их месте молодые саженцы. Но пока этого не произошло.

Но на зеленые насаждения покушаются и жители города. В этом же сентябре бизнесмен уничтожил 150 кустов кизильника на пр. Назарбаева. Ущерб власти оценили в 700 000 тенге.