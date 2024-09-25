Несколько недель назад деревья, которые росли напротив здания бывшего «Детского мира», уничтожили. Не кронировали, а именно спилили подчистую. Глядя на оставшиеся пни, костанайцы гадали, под что власти разрешили освободить место.

Самая популярная версия у тех, кто обращался в «НГ» - будут расширять парковочный карман, который находится рядом. С 23 сентября на месте вырубки началось выкорчевывание пней с использованием техники. Вокруг разобрали брусчатку. Естественно, у горожан интерес к происходящему усилился.

Пресс-служба акима города направила в «НГ» ответ отдела ЖКХ: деревья убрали, потому что они были очень старыми. После того, как удалят пни, подготовят лунки и посадят молодые деревья.

Какие именно, не сообщили. Надеемся, что не хвойные, которые в последние годы плохо себя чувствуют на улицах Костаная.

Фото Галины КАТКОВОЙ