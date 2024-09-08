Об этом сообщает пресс-служба акимата Костаная. Они же предоставили редакции "НГ" фотографии последствий вырубки. 150 кустов кизильника уничтожил неназванный предприниматель на проспекте Назарбаева. Ущерб власти оценивают в 700 000 тенге.

- По данному факту Управлением полиции города будет проведено соответствующие расследование, - сообщили в пресс-службе акимата Костаная. - Отметим, что при незаконной вырубке положена компенсационная посадка зеленых насаждений в 20-кратном размере. Акимат призывает костанайцев следить за сохранностью деревьев и кустарников.

Это уже второй случай за неделю, когда костанайцы наносят вред благоустройству города. 4 сентября пьяный мужчина разбил более 50 вазонов с цветами, которые украшали дороги на пересечении улиц Абая-Павлова. По данным акимата Костаная, ущерб, причиненный нарушителем, составил около 360 000 тенге. По данным полиции, мужчина был оштрафован на 19 000 за появление в общественном месте в нетрезвом виде и на 150 000 за умышленное повреждение вазонов и мелкое хулиганство.