О мужчине, раскидавшем клумбы с цветами на проезжую часть на пересечении улиц Абая-Павлова, сообщил в полицию сегодня, 4 сентября, утром очевидец. Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили на проезжей части около 50 разбитых вазонов с цветами.

Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области, нарушителем оказался 26-летний местный житель, которого полицейские задержали на соседней улице. До этого времени он успел зайти в круглосуточный магазин и умышленно повредить входную дверь.

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Медицинским освидетельствованием у задержанного установлена средняя степень опьянения. Он помещен в изолятор временного задержания. Он понесет административное наказание сразу по четырем фактам.

"За появление в общественном месте в нетрезвом виде ему уже назначен штраф порядка 19 тысяч тенге. За умышленное повреждение вазонов и двери магазина по каждому случаю в отдельности ему грозит штраф 73 тысячи тенге либо арест до 15 суток. Более того, он будет привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Процессуальное решение примет суд", - пояснили в ведомстве.

По данным акимата Костаная, ущерб, причиненный нарушителем, составил около 360 тыс. тенге. В акимате также добавили, что высадка вазонов проводилась весной, а в течение всего лета озеленители проводили специальный уход: полив, прополку и рыхление.

Дополнение

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная мужчина признан виновным в умышленном повреждении вазонов с цветами и мелком хулиганстве. Ему назначен штраф в размере около 150 тыс. тенге.

Фото пресс-службы ДП